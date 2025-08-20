Визу в США могут не дать из-за лайка: Трамп вводит сканирование соцсетей заявителей

Администрация Дональда Трампа планирует усилить проверку иммиграционных заявителей, в частности из-за их активности в соцсетях. Визы и грин-карты могут не предоставить тем, кто демонстрировал "антиамериканские взгляды".

Как сообщает Daily Mail, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) получила новые инструкции рассматривать записи в соцсетях при принятии решений о предоставлении виз, разрешений на работу и видов на жительство.

По информации USCIS, теперь сотрудники должны учитывать, "одобрял, пропагандировал или поддерживал" антиамериканские, террористические или антисемитские идеи. Это касается как тех, кто стремится к гражданству, так и желающих получить долгосрочные визы.

Представитель агентства Мэтью Трагессер подчеркнул, что "иммиграционные льготы остаются привилегией, а не правом", и те, кто презирает страну, "не должны жить в Америке".

В Центре иммиграционных исследований отметили, что новые нормы дают чиновникам более широкие дискреционные полномочия. В то же время эксперты предупреждают: нечеткие формулировки могут позволить офицерам принимать решения, руководствуясь личными предубеждениями.

Адвокаты призывают клиентов корректировать свои ожидания.

"Люди должны осознавать, что сейчас действует другая система, и многие нормы, касающиеся граждан США, не будут распространяться на тех, кто пытается попасть в Соединенные Штаты", — отметила Хайме Диез, иммиграционный адвокат из Браунсвилла, штат Техас.

Джонатан Гроуд, управляющий партнер иммиграционной юридической фирмы Green and Spiegel, отметил, что изменения в политике не стали неожиданностью, учитывая подход администрации Дональда Трампа к иммиграционным вопросам.

"Это был их выбор. Им разрешено трактовать правила так, как они считают нужным. Их политика всегда направлена на сокращение пространства для маневра. Закон при этом остается прежним", — сказал Гроуд.

