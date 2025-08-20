Візу в США можуть не дати через лайк: Трамп запроваджує сканування соцмереж заявників

Адміністрація Дональда Трампа планує посилити перевірку імміграційних заявників, зокрема через їхню активність у соцмережах. Візи та грін-карти можуть не надати тим, хто демонстрував "антиамериканські погляди".

Як повідомляє Daily Mail, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) отримала нові інструкції розглядати записи у соцмережах під час ухвалення рішень про надання віз, дозволів на роботу та посвідок на проживання.

За інформацією USCIS, тепер співробітники мають враховувати, чи заявник "схвалював, пропагував або підтримував" антиамериканські, терористичні чи антисемітські ідеї. Це стосується як тих, хто прагне громадянства, так і охочих отримати довгострокові візи.

Речник агентства Метью Трагессер наголосив, що "імміграційні пільги залишаються привілеєм, а не правом", і ті, хто зневажає країну, "не повинні жити в Америці".

У Центрі імміграційних досліджень відзначили, що нові норми дають посадовцям ширші дискреційні повноваження. Водночас експерти попереджають: нечіткі формулювання можуть дозволити офіцерам ухвалювати рішення, керуючись особистими упередженнями.

Адвокати закликають клієнтів коригувати свої очікування.

"Люди мають усвідомлювати, що нині діє інша система, і чимало норм, які стосуються громадян США, не поширюватимуться на тих, хто намагається потрапити до Сполучених Штатів", – зазначила Хайме Дієз, імміграційна адвокатка з Браунсвілла, штат Техас.

Джонатан Гроуд, керуючий партнер імміграційної юридичної фірми Green and Spiegel, наголосив, що зміни в політиці не стали несподіванкою з огляду на підхід адміністрації Дональда Трампа до імміграційних питань.

"Це був їхній вибір. Їм дозволено трактувати правила так, як вони вважають за потрібне.Їхня політика завжди спрямована на скорочення простору для маневру. Закон при цьому залишається тим самим", – сказав Гроуд.

