Разрушаются мосты и смываются автомобили: Италия пострадала от смертельных наводнений (видео)

Силы стихии обрушились на популярные туристические регионы Италии, вызвав разрушение мостов, масштабные оползни и трагические жертвы. Больше всего пострадали острова Сицилия и Сардиния, где разливные реки смывали автомобили, а бури парализовали жизнь целых городов.

Как сообщает Daily Mail, одна из трагедий произошла в коммуне Леонфорте на Сицилии, где 40-летнего Маттео Чурку смыло мощным потоком реки Криса.

"Там была водяная бомба", — констатировал мэр города Пьеро Ливольси. Мужчина отправился покормить собак в сельской местности прямо перед началом катастрофического ливня.

Драматические кадры из других регионов демонстрируют масштаб разрушений. На видео с моста Сан-Джулиано вблизи Рандаццо видно, как под давлением воды и обломков разрушается парапет, а автомобили пытаются выехать из опасной зоны.

"Огромная масса воды, которая повлияла на государственные и местные дороги, привела к отрыву парапета от несущей конструкции моста", — пояснил представитель дорожной сети Anas.

Италия пострадала от смертельных наводнений

Местные жители столкнулись с ограниченным доступом к экстренным службам, транспорту и медикаментам. Только за последний месяц Италия уже пережила серию катастрофических наводнений, что свидетельствует о росте экстремальных погодных явлений в регионе.

Фокус также сообщал, что в начале августа метеорологическая служба объявила о "желтом" уровне опасности из-за ветра в некоторых регионах Шотландии, порывы которого достигали до 90 миль в час.

Как сообщал Фокус, в конце июля Китай накрыло сильное наводнение, из-за которого погибли десятки людей, а населенные пункты остались без электроэнергии.