Руйнуються мости та змиваються автомобілі: Італія постраждала від смертельних повеней (відео)
Сили стихії обрушилися на популярні туристичні регіони Італії, спричинивши руйнування мостів, масштабні зсуви та трагічні жертви. Найбільше постраждали острови Сицилія та Сардинія, де розливні річки змивали автомобілі, а бурі паралізували життя цілих міст.
Як повідомляє Daily Mail, одна з трагедій сталася в комуні Леонфорте на Сицилії, де 40-річного Маттео Чурку змило потужним потоком річки Кріса.
"Там була водяна бомба", – констатував мер міста П'єро Лівольсі. Чоловік вирушив погодувати собак у сільській місцевості прямо перед початком катастрофічної зливи.
Драматичні кадри з інших регіонів демонструють масштаб руйнувань. На відео з мосту Сан-Джуліано поблизу Рандаццо видно, як під тиском води та уламків руйнується парапет, а автомобілі намагаються виїхати з небезпечної зони.
"Величезна маса води, яка вплинула на державні та місцеві дороги, призвела до відриву парапету від несної конструкції мосту", – пояснив представник дорожньої мережі Anas.
Місцеві жителі зіткнулися з обмеженим доступом до екстрених служб, транспорту та медикаментів. Лише за останній місяць Італія вже пережила серію катастрофічних повеней, що свідчить про зростання екстремальних погодних явищ в регіоні.
