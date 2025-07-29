Негода в Китаї: Пекін потерпає від сильної повені, загинули десятки людей (фото, відео)

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок негоди в Китаї, що накрила країну з середини минулого тижня. Тропічний шторм спричинив повені та зсуви ґрунту у столиці Пекіні та сусідніх провінціях Хебей, Ляонін та Шаньдун, а тепер сильні зливи загрожують Шанхаю.

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Зливи в Пекіні призвели до десятків смертей і залишили навколишні села без електроенергії, пише Bloomberg 29 липня. Нині тропічний шторм рухається до фінансового центру Китайської Народної Республіки — Шанхаю.

За даними Китайський державний мовник China Central Television повідомив, що 28 липня спричинена проливними зливами повінь у Пекіні призвела до евакуації понад 80 000 людей. Також повідомлялося про чотирьох загиблих у сусідній провінції Хебей через зсув ґрунту.

Газета South China Morning Post 29 липня повідомила, що Китай виділить 77 мільйонів доларів США на допомогу жертвам повені в Пекіні. За даними видання, від негоди в Китаї загинули щонайменше 40 людей.

З 24 по 28 липня в одному з районів столиці Китаю було зафіксовано 543,4 міліметра опадів, тоді як зазвичай у місті в середньому випадає близько 580 міліметрів на рік. Тобто в деяких районах Пекіна за кілька днів випала майже річна норма.

Вулиці Пекіна затопило сильними дощами, відомо про десятки жертв Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр КНР Лі Цян повідомив про значні жертви від дощів і повені в передмісті Пекіна Міюнь. За даними державного мовника, у цьому районі загинули двадцять вісім людей.

Негода в Китаї: шторм рухається до Шанхаю

За даними національного метеорологічного бюро, зливи в Пекіні повинні послабшати. Тропічний шторм "Ко-Мей", що вранці 29 липня знаходився за 425 км від східної провінції Китаю Чжецзян, найближчим часом пройде на південь від Шанхаю, де розташовані одні з найбільших у Китаї нафтосховищ та нафтопереробних заводів, розповіли у Bloomberg.

Тропічний шторм може принести вітри та дощі до Шанхаю Фото: Bloomberg

За прогнозами державного синоптика, шторм досягне берегової лінії навколо Шанхаю або території на південь від міста в середу. Негода може затриматися та принести тривалі зливи зі шквалами вітру, що також можуть призвести до затоплень.

Смертельні повені у світі за останній рік

Повінь у Пекіні була останньою з низки небезпечних стихійних лих, від яких гинули люди по всьому світу. На початку липня повінь у Техасі в США призвела до 130 жертв, також понад 200 смертей спричинили сильні зливи в Пакистані у червні. Минулого року у жовтні потоп у Валенсії в Іспанії призвів до загибелі понад 220 людей.

Нагадаємо, 29 липня місцеві медіа публікували кадри з Рівненської області, де через сильні зливи в населених пунктах вулиці перетворилися на "море", будинки зазнали пошкоджень, а врожаї повимивало водою.

28 липня в мережі поширилося відео зі станції метро "Лукʼянівська" у Києві, затопленої сильним дощем. У кількох районах столиці вода сягала рівня річки, а у деяких частинах міста виникли перебої з електропостачанням.

В ДСНС 28 липня повідомляли, що під час негоди в Одеській області дерево впало на намет із дітьми, загинув 15-річний хлопець.