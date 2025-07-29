Непогода в Китае: Пекин страдает от сильного наводнения, погибли десятки людей (фото, видео)

По меньшей мере 40 человек погибли в результате непогоды в Китае, которая накрыла страну с середины прошлой недели. Тропический шторм вызвал наводнения и оползни в столице Пекине и соседних провинциях Хэбэй, Ляонин и Шаньдун, а теперь сильные ливни угрожают Шанхаю.

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Ливни в Пекине привели к десяткам смертей и оставили окружающие села без электроэнергии, пишет Bloomberg 29 июля. Сейчас тропический шторм движется к финансовому центру Китайской Народной Республики — Шанхаю.

По данным Китайский государственный вещатель China Central Television сообщил, что 28 июля вызванное проливными ливнями наводнение в Пекине привело к эвакуации более 80 000 человек. Также сообщалось о четырех погибших в соседней провинции Хэбэй из-за оползня.

Газета South China Morning Post 29 июля сообщила, что Китай выделит 77 миллионов долларов США на помощь жертвам наводнения в Пекине. По данным издания, от непогоды в Китае погибли по меньшей мере 40 человек.

С 24 по 28 июля в одном из районов столицы Китая было зафиксировано 543,4 миллиметра осадков, тогда как обычно в городе в среднем выпадает около 580 миллиметров в год. То есть в некоторых районах Пекина за несколько дней выпала почти годовая норма.

Улицы Пекина затопило сильными дождями, известно о десятках жертв Фото: Getty Images

Премьер-министр КНР Ли Цян сообщил о значительных жертвах от дождей и наводнения в пригороде Пекина Миюнь. По данным государственного вещателя, в этом районе погибли двадцать восемь человек.

Непогода в Китае: шторм движется к Шанхаю

По данным национального метеорологического бюро, ливни в Пекине должны ослабнуть. Тропический шторм "Ко-Мэй", который утром 29 июля находился в 425 км от восточной провинции Китая Чжэцзян, в ближайшее время пройдет к югу от Шанхая, где расположены одни из крупнейших в Китае нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов, рассказали в Bloomberg.

Тропический шторм может принести ветры и дожди в Шанхай Фото: Bloomberg

По прогнозам государственного синоптика, шторм достигнет береговой линии вокруг Шанхая или территории к югу от города в среду. Непогода может задержаться и принести длительные ливни со шквалами ветра, которые также могут привести к затоплениям.

Смертельные наводнения в мире за последний год

Наводнение в Пекине было последним из ряда опасных стихийных бедствий, от которых погибали люди по всему миру. В начале июля наводнение в Техасе в США привело к 130 жертвам, также более 200 смертей вызвали сильные ливни в Пакистане в июне. В прошлом году в октябре потоп в Валенсии в Испании привел к гибели более 220 человек.

Напомним, 29 июля местные медиа публиковали кадры из Ровенской области, где из-за сильных ливней в населенных пунктах улицы превратились в "море", дома получили повреждения, а урожаи повымывало водой.

28 июля в сети распространилось видео со станции метро "Лукьяновская" в Киеве, затопленной сильным дождем. В нескольких районах столицы вода достигала уровня реки, а в некоторых частях города возникли перебои с электроснабжением.

В ГСЧС 28 июля сообщали, что во время непогоды в Одесской области дерево упало на палатку с детьми, погиб 15-летний парень.