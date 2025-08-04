На Велику Британію насувається потужний шторм: скасовано рух поїздів, що відомо

Метеорологічна служба оголосила про "жовтий" рівень небезпеки через вітер у деяких регіонах Шотландії, пориви якого сягали до 90 миль на годину. Синоптики закликають людей не подорожувати, оскільки готуються, що сильний вітер може пошкодити будівлі та спричинити обмеження руху.

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Деякі залізничні перевізники вже обмежили рух поїздів через загрозу шторму, який отримав назву "Флоріс". Про подробиці негоди, яка насувається на Велику Британію, розповіло видання Sky News.

Попередження про небезпеку охоплює північ Англії та Північну Ірландію, й діє з 6:00 ранку до 23:59 вечора.

Залізничні оператори, зокрема LNER, попередили пасажирів не подорожувати на північ від Ньюкасла, тоді як Avanti West Coast порадив своїм пасажирам не подорожувати на північ від Престона. Очікується, що район на північ від Престона "сильно постраждає" від складних погодних умов.

"Ми очікуємо, що сильні дощі та сильний вітер призведуть до перебоїв у наданні послуг", — повідомили у залізничній компанії.

Також деякі поїзди у Шотландії вже скасували в очікуванні сильної негоди. Поромні перевезення теж почали скасовувати, зокрема це зробив шотландський перевізник CalMac.

Метеорологічна служба також попередила, що значна частина Шотландії, особливо західні прибережні райони, постраждають від сильних дощів та вітру.

"Дощ, пов’язаний із цим штормом, здебільшого припиниться до початку завтрашнього дня, але саме коли дощ закінчиться, вітер почне посилюватися", — розповіли синоптики.

Найсильніші пориви вітру, пов'язані із цим штормом, очікуються сьогодні, 4 серпня, упродовж дня, а також ввечері. Однак синоптики попереджають щодо нерозуміння того, наскільки глибоко зайде шторм та якою траєкторією буде пересуватися негода.

Нагадаємо, 29 липня сильна негода накрила Київ: у мережі показали кадри, як сильний вітер зривав дах житлової багатоповерхівки у столиці.

Також 29 липня у Bloomberg розповіли, як Китай накрила сильна повінь, через яку загинули десятки людей, а населені пункти залишилися без електроенергії.