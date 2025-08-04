На Великобританию надвигается мощный шторм: отменено движение поездов, что известно

Метеорологическая служба объявила о "желтом" уровне опасности из-за ветра в некоторых регионах Шотландии, порывы которого достигали до 90 миль в час. Синоптики призывают людей не путешествовать, поскольку готовятся, что сильный ветер может повредить здания и вызвать ограничения движения.

Related video

Некоторые железнодорожные перевозчики уже ограничили движение поездов из-за угрозы шторма, который получил название "Флорис". О подробностях непогоды, которая надвигается на Великобританию, рассказало издание Sky News.

Предупреждение об опасности охватывает север Англии и Северную Ирландию, и действует с 6:00 утра до 23:59 вечера.

Железнодорожные операторы, в частности LNER, предупредили пассажиров не путешествовать к северу от Ньюкасла, тогда как Avanti West Coast посоветовал своим пассажирам не путешествовать к северу от Престона. Ожидается, что район к северу от Престона "сильно пострадает" от сложных погодных условий.

"Мы ожидаем, что сильные дожди и сильный ветер приведут к перебоям в предоставлении услуг", — сообщили в железнодорожной компании.

Также некоторые поезда в Шотландии уже отменили в ожидании сильной непогоды. Паромные перевозки тоже начали отменять, в частности это сделал шотландский перевозчик CalMac.

Метеорологическая служба также предупредила, что значительная часть Шотландии, особенно западные прибрежные районы, пострадают от сильных дождей и ветра.

"Дождь, связанный с этим штормом, в основном прекратится до начала завтрашнего дня, но именно когда дождь закончится, ветер начнет усиливаться", — рассказали синоптики.

Сильные порывы ветра, связанные с этим штормом, ожидаются сегодня, 4 августа, в течение дня, а также вечером. Однако синоптики предупреждают о непонимании того, насколько глубоко зайдет шторм и по какой траектории будет передвигаться непогода.

Напомним, 29 июля сильная непогода накрыла Киев: в сети показали кадры, как сильный ветер срывал крышу жилой многоэтажки в столице.

Также 29 июля в Bloomberg рассказали, как Китай накрыло сильное наводнение, из-за которого погибли десятки людей, а населенные пункты остались без электроэнергии.