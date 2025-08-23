Не впустил 150 детей: во Франции арестовали директора парка развлечений, за что ему грозит тюрьма

Дети в возрасте от 8 до 16 лет с чувством приятного ожидания готовились кататься на аттракционе "зиплайн". Однако оказалось, что вход для них запрещен из-за "личных убеждений" директора, которого теперь собираются судить за дискриминацию.

"Они хотели провести день, полный веселья и приключений, но для 150 детей предвкушение внезапно закончилось: у входных ворот развлекательного парка в Пиренеях их якобы не пустили, потому что они из Израиля", — отметили 23 августа в материале немецкой газеты BILD.

"Зиплайн" — это аттракцион, который позволяет промчаться над водохранилищем. В парк развлечений приехала группа детей из Испании, которая забронировала билеты заранее. Однако 52-летний директор отказал им во входе, объяснив это "личными убеждениями", а затем еще подкрепив аргументом о шторме.

Фото "зиплайна", о котором идет речь Фото: Tyrovol/Instagram

Сам директор отрицает нарушения со своей стороны. Однако инцидент спровоцировал волну возмущения во Франции и за рубежом. Мужчину арестовали, и, по данным СМИ, ему грозит до 3 лет заключения за религиозную дискриминацию. Французский министр внутренних дел Брюно Ретайо назвал ситуацию серьезной и пообещал суровые последствия.

Отмечается, что инцидент в парке развлечений произошел на фоне того, что антисемитизм во Франции достиг рекордного уровня. По данным МВД, только за первые 5 месяцев 2025 года в стране зарегистрировали 504 случая антисемитизма — это вдвое больше, чем было зафиксировано год назад.

Как информировали в ABC News, после того, как детям запретили вход, группа поехала в другое развлекательное заведение и там проблем уже не возникло. В Jewish Chronicle уточнили, что парк, где произошел инцидент, называется Parcours aérien Tyrovol.

"Кто сможет найти слова, чтобы объяснить [детям] ненависть, которая запрещает им вход в развлекательный парк? Этот акт не является критикой политики, а выражением жестокой ненависти к Израилю, используя конфликт за 3000 километров как повод для дискриминации детей. Наказание должно быть показательным", — подчеркнул президент Представительского совета французских еврейских институтов (CRIF) Йонатан Арфи.

