Не впустив 150 дітей: у Франції арештували директора парка розваг, за що йому загрожує в'язниця

Діти віком від 8 до 16 років з відчуттям приємного очікування готувались кататись на атракціоні "зіплайн". Однак виявилось, що вхід для них заборонений через "особисті переконання" директора, якого тепер збираються судити за дискримінацію.

"Вони хотіли провести день, сповнений веселощів і пригод, але для 150 дітей передчуття раптово закінчилося: біля вхідних воріт розважального парку в Піренеях їх нібито не пустили, тому що вони з Ізраїлю", — зазначили 23 серпня у матеріалі німецької газети BILD.

"Зіплайн" — це атракціон, який дозволяє промчати над водосховищем. У парк розваг приїхала група дітей з Іспанії, яка забронювала квитки заздалегідь. Проте 52-річний директор відмовив їм у вході, пояснивши це "особистими переконаннями", а згодом ще підкріпивши аргументом про шторм.

Сам директор заперечує порушення зі свого боку. Однак інцидент спровокував хвилю обурення у Франції та за кордоном. Чоловіка заарештували, і, за даними ЗМІ, йому загрожує до 3 років ув’язнення за релігійну дискримінацію. Французький міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо назвав ситуацію серйозною та пообіцяв суворі наслідки.

Зазначається, що інцидент у парку розваг стався на тлі того, що антисемітизм у Франції досяг рекордного рівня. За даними МВС, лише за перші 5 місяців 2025 року у країні зареєстрували 504 випадки антисемітизму — це вдвічі більше, ніж було зафіксовано рік тому.

Як інформували в ABC News, після того, як дітям заборонили вхід, група поїхала в інший розважальний заклад і там проблем вже не виникло. У Jewish Chronicle уточнили, що парк, де стався інцидент, називається Parcours aérien Tyrovol.

"Хто зможе знайти слова, щоб пояснити [дітям] ненависть, яка забороняє їм вхід до розважального парку? Цей акт не є критикою політики, а виразом жорстокої ненависті до Ізраїлю, використовуючи конфлікт за 3000 кілометрів як привід для дискримінації дітей. Покарання має бути показовим", — наголосив президент Представницької ради французьких єврейських інституцій (CRIF) Йонатан Арфі.

