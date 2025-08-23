"Пив валер'янку": робітник заводу відсудив компенсацію в жінок, які обзивали його "бабою"

В Харкові робітник заводу домігся моральної компенсації від двох колежанок, які ображали його, обзивали "бабою" та не давали підійти до верстата. В матеріалах суду зазначено, що після робочої зміни він був змушений "випити 3 таблетки валеріани".

Позов було подано ще до початку повномасштабної війни. Оскільки керівництво не реагувало на скарги, чоловік звернувся до правосуддя, йдеться в ухваленому 20 серпня рішенні Шевченківського районного суду Полтави №645/5568/21.

Позивача цькували шліфувальниця та комірниця. Жінки ображали свого колегу, казали, що він "смердить" і казали, що він "баба, а не мужик", ідеться в тексті рішення суду. Вони нібито перешкоджали роботі чоловіка, не давали йому підійти до верстата для виконання обов'язків, а коли він вимагав звертатися до нього на ім'я та по батькові, одна з жінок відповіла: "ти баба, а не мужик… Ти баба", а інша додала, що він "воняє".

Постраждалий від булінгу на заводі чоловік поскаржився керівництву, проте реакції не було. В матеріалах зафіксовано, що робітника заводу переслідувало почуття сорому, та до кінця зміни після інциденту з комірницею та шліфувальницею у нього від хвилювання почався тремор рук.

"Він насилу допрацював до кінця робочої зміни. Прийшовши додому, він був змушений випити 3 таблетки заспокійливого лікарського засобу "Екстракт валеріани", — йдеться в записах матеріалів справи.

На наступний день позивач уже не хотів виходити на зміну, бо боявся, що жінки знову почнуть його принижувати.

Суд ухвалив рішення на користь чоловіка, проте вирішив, що компенсація в розмірі 80 тисяч грн, яку він запросив, буде завеликою. Суддя дійшов висновку, що "засадам справедливості, добросовісності та розумності" відповідатиме відшкодування по 400 грн з кожної відповідачки.

Загалом кожна з жінок має заплатити по 463,35 грн, включно з них 4,54 грн судового збору, 48,82 грн за залучення експертів і проведення експертизи та 9,99 грн компенсації за відрив від звичайних занять.

