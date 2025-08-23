"Пил валерьянку": рабочий завода отсудил компенсацию у женщин, которые обзывали его "бабой"

В Харькове рабочий завода добился моральной компенсации от двух коллежанок, которые оскорбляли его, обзывали "бабой" и не давали подойти к станку. В материалах суда указано, что после рабочей смены он был вынужден "выпить 3 таблетки валерианы".

Иск был подан еще до начала полномасштабной войны. Поскольку руководство не реагировало на жалобы, мужчина обратился к правосудию, говорится в принятом 20 августа решении Шевченковского районного суда Полтавы №645/5568/21.

Истца травили шлифовщица и кладовщица. Женщины оскорбляли своего коллегу, говорили, что он "воняет" и говорили, что он "баба, а не мужик", говорится в тексте решения суда. Они якобы препятствовали работе мужчины, не давали ему подойти к станку для выполнения обязанностей, а когда он требовал обращаться к нему по имени и отчеству, одна из женщин ответила: "ты баба, а не мужик... Ты баба", а другая добавила, что он "воняет".

Пострадавший от буллинга на заводе мужчина пожаловался руководству, однако реакции не было. В материалах зафиксировано, что рабочего завода преследовало чувство стыда, и к концу смены после инцидента с кладовщицей и шлифовщицей у него от волнения начался тремор рук.

"Он с трудом доработал до конца рабочей смены. Придя домой, он был вынужден выпить 3 таблетки успокоительного лекарственного средства "Экстракт валерианы", — говорится в записях материалов дела.

На следующий день истец уже не хотел выходить на смену, потому что боялся, что женщины снова начнут его унижать.

Женщины обзывали рабочего завода "бабой": что решил суд

Суд принял решение в пользу мужчины, однако решил, что компенсация в размере 80 тысяч грн, которую он запросил, будет слишком большой. Судья пришел к выводу, что "принципам справедливости, добросовестности и разумности" будет соответствовать возмещение по 400 грн с каждой ответчицы.

В общем каждая из женщин должна заплатить по 463,35 грн, включая 4,54 грн судебного сбора, 48,82 грн за привлечение экспертов и проведение экспертизы и 9,99 грн компенсации за отрыв от обычных занятий.

