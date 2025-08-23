Германия разморозит выдачу гуманитарных виз для иностранцев: однако для россиян и белорусов есть нюанс, — DW

Немецкие власти разморозят выдачу гуманитарных виз для иностранцев, в частности для россиян и белорусов. Однако для граждан России, Беларуси и Ирана есть один нюанс.

Отмену ограничений подтвердили в двух ведомствах: Министерстве иностранных дел и Министерстве внутренних дел Германии. Об этом сообщило издание DW в субботу, 23 августа.

В обоих учреждениях напомнили о немецком законе о пребывании (Aufenthaltsgesetz, параграф 22, пункт 2). Согласно этому пункту статьи, Министерство внутренних дел может разрешить прием граждан других стран в ФНР для "обеспечения политических интересов" страны. Пункт закона не выделяет русских или белорусов, и касается всех иностранцев.

Ведомства сообщили изданию, что возобновят процедуры приема лиц, подвергающихся опасности "из-за деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека", а также прием которых "представляет политический интерес по другим причинам". В МИД Германии отметили, что такие процедуры — это "важный внешнеполитический инструмент" для поддержания указанных лиц.

Возобновление выдачи гуманитарных виз в Германии: нюанс для россиян, белорусов и иранцев

В МИД Германии также информировали о некоторых изменениях в правилах выдачи гуманитарных виз. В ведомстве рассказали, что для граждан из Беларуси, России и Ирана больше не будет применяться отдельная "ускоренная процедура приема", которая была согласована учреждениями при деяниях предыдущих правительств Германии.

Стоит отметить, что в июле текущего года Министерство внутренних дел Германии сообщило, что страна приостанавливает деятельность гуманитарных программ, по которым происходил прием беженцев из разных стран. Отмечалось, что ФНР перестанет выдавать визы всем оппозиционерам из Беларуси и России, а также мигрантам из стран Ближнего Востока.

Гуманитарные визы, как писало издание DW, гуманитарные визы для белорусов и россиян начали выдавать в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В течение трех лет гуманитарные визы в Германию получили около 3000 граждан России.

