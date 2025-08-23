Німеччина розморозить видачу гуманітарних віз для іноземців: однак для росіян і білорусів є нюанс, — DW

Німецька влада розморозить видачу гуманітарних віз для іноземців, зокрема для росіян і білорусів. Однак для громадян Росії, Білорусі та Ірану є один нюанс.

Скасування обмежень підтвердили у двох відомствах: Міністерстві закордонних справ та Міністерстві внутрішніх справ Німеччини. Про це повідомило видання DW у суботу, 23 серпня.

В обох установах нагадали про німецький закон про перебування (Aufenthaltsgesetz, параграф 22, пункт 2). Відповідно до цього пункту статті, Міністерство внутрішніх справ може дозволити прийом громадян інших країн у ФНР задля "забезпечення політичних інтересів" країни. Пункт закону не виокремлює росіян чи білорусів, і стосується всіх іноземців.

Відомства повідомили виданню, що відновлять процедури прийому осіб, що наражаються на небезпеку "через діяльність на захист свободи слова, демократії та прав людини", а також прийом яких "представляє політичний інтерес з інших причин". У МЗС Німеччини наголосили, що такі процедури — це "важливий зовнішньополітичний інструмент" для підтримання зазначених осіб.

Відновлення видачі гуманітарних віз у Німеччині: нюанс для росіян, білорусів та іранців

У МЗС Німеччини також інформували про деякі зміни у правилах видачі гуманітарних віз. У відомстві розповіли, що для громадян з Білорусі, Росії та Ірану більше не буде застосовуватися окрема "прискорена процедура прийому", яку було узгоджено установами за діяння попередніх урядів Німеччини.

Варто зазначити, що у липні поточного року Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що країна призупиняє діяльність гуманітарних програм, за якими відбувався прийом біженців з різних країн. Зазначалося, що ФНР перестане видавати візи всім опозиціонерам з Білорусі та Росії, а також мігрантам з країн Близького Сходу.

Гуманітарні візи, як писало видання DW, гуманітарні візи для білорусів і росіян почали видавати у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Упродовж трьох років гуманітарні візи у Німеччину отримали близько 3000 громадян Росії.

