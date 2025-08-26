После введения Трампом ужесточенного наказания за надругательство над знаменем: мужчина сжег флаг США возле Белого дома

Всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об уголовном и административном преследовании за сожжение или иное надругательство над государственным флагом, мужчина поджег знамя возле Белого дома. Он назвался ветераном боевых действий.

Мужчина, который поджег флаг США, заявил, что он Джей Кэри, 20-летний ветеран боевых действий, и что совершил надругательство над государственным символом в знак протеста против президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание CNN, которое зафиксировало момент, когда случился инцидент.

Через несколько часов после указа Трампа, предусматривающего суровое наказание за надругательство над знаменем, ветеран пришел под стены Белого дома, положил флаг США на землю в парке Лафайет. После этого он поджег его с помощью обычной зажигалки.

"Мы сжигаем этот флаг в знак протеста против президента, который считает, что имеет право делать все, что пожелает, принимать любые законы, независимо от того, являются ли они законными или незаконными", — объявил Джей через мегафон.

После этого к нему подошли офицеры Секретной службы. Правоохранители потушили горящий флаг с помощью огнетушителя, а самого Джея Кэри заковали в наручники.

"Мы делаем это не с неуважением к нашему флагу. Мы делаем это с уважением к нашим гражданам и нашим конституционным правам. Я могу сжечь его, это мое право. Это публичное место", — кричал мужчина, когда его задерживали правоохранители.

Зато в парковой полиции, в распоряжении которой есть парк напротив Белого дома, заявили, что за нарушение федерального постановления был арестован мужчина. Они руководствовались постановлением, которое запрещает разжигать костер на территории, которую контролирует или охраняет Служба национальных парков. Исключение для разведения костров на таких локациях — только специально отведенные для этого места.

Трамп ввел уголовное преследование за надругательство над флагом

25 августа на сайте Белого дома появился указ, подписанный президентом США, который предусматривает уголовное и административное преследование за сожжение и другие виды надругательства над государственным флагом.

Документ в частности обязывает федеральные органы к применению в максимальной степени имеющихся американских законов, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

Также указ предусматривает, что генеральный прокурор США должен приоритетно обеспечивать максимальное применение законов — как гражданских, так и уголовных, — против любых актов надругательства, совершаемых над флагом.

