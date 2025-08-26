Після введення Трампом посиленої кари за наругу над стягом: чоловік спалив прапор США біля Білого дому

Лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про кримінальне та адміністративне переслідування за спалення чи іншу наругу над державним прапором, чоловік підпалив стяг біля Білого дому. Він назвався ветераном бойових дій.

Чоловік, який підпалив прапор США, заявив, що він Джей Кері, 20-річний ветеран бойових дій, і що скоїв наругу над державним символом на знак протесту проти президента Дональда Трампа. Про це повідомило видання CNN, яке зафіксувало момент, коли трапився інцидент.

Через кілька годин після указу Трампа, що передбачає суворе покарання за наругу над стягом, ветеран прийшов під стіни Білого дому, поклав прапор США на землю у парку Лафаєт. Після цього він підпалив його за допомогою звичайної запальнички.

"Ми спалюємо цей прапор на знак протесту проти президента, який вважає, що має право робити все, що забажає, ухвалювати будь-які закони, незалежно від того, чи є вони законними чи незаконними", — оголосив Джей через мегафон.

Після цього до нього підійшли офіцери Секретної служби. Правоохоронці загасили прапор, який палав, за допомогою вогнегасника, а самого Джея Кері закували у наручники.

"Ми робимо це не з неповагою до нашого прапора. Ми робимо це з повагою до наших громадян і наших конституційних прав. Я можу спалити його, це моє право. Це публічне місце", — кричав чоловік, коли його затримували правоохоронці.

Натомість у парковій поліції, у розпорядженні якої є парк навпроти Білого дому, заявила, що за порушення федеральної постанови було заарештовано чоловіка. Вони керувалися постановою, яка забороняє розпалювати вогнище на території, яку контролює або охороняє Служба національних парків. Виняток для розведення вогнищ на таких локаціях — лише спеціально відведені для цього місця.

Трамп ввів кримінальне переслідування за наругу над прапором

25 серпня на сайті Білого дому з'явився указ, підписаний президентом США, який передбачає кримінальне та адміністративне переслідування за спалення та інші види наруги над державним прапором.

Документ зокрема зобов'язує федеральні органи до застосування максимальною мірою наявних американських законів, аби притягнути порушників до відповідальності.

Також указ передбачає, що генеральний прокурор США повинен пріоритетно забезпечувати максимальне застосування законів — як цивільних, так і кримінальних, — проти будь-яких актів наруги, що скоюються над прапором.

