Могила генерала, который сжег Белый дом, стала популярна на фоне торговой войны между Канадой и США

Могила генерала Роберта Росса, который поджег резиденцию американских президентов в 1814 году, привлекает внимание туристов и канадцев на фоне торговой войны.

Могила британского генерала, сжегшего Белый дом 211 лет назад в Галифаксе, канадский штат Новая Шотландия, стала оживленным местом. И причиной этому стали отношения между Канадой и США, которые стали весьма напряженными после возвращения Дональда Трампа на пост президента, пишет National Post.

"У меня есть друзья в США, и когда поднимаешь этот вопрос, они смотрят на нас так, будто у нас три головы. Они считают нас слишком милыми", — сказал один из гостей из Торонто.

Могила генерала Роберта Росса в Канаде Фото: Wikipedia

Также могилу Роберта Росса посещают туристы из США. Так, Ларри и Конни Тремейн из Аризоны только что сошли с круизного лайнера и посетили городское Старое кладбище на углу Спринг-Гарден-роуд и Баррингтон-стрит. Это историческое место является последним пристанищем британского генерал-майора Роберта Росса, который 24 августа 1814 года во время войны 1812 года возглавил сожжение Белого дома и других общественных зданий в Вашингтоне, округ Колумбия, в отместку за нападение американцев на Форт-Йорк, ныне известный как Торонто.

"Мы его искали", — сообщил журналистам Ларри Тремейн, отставной специальный агент Министерства финансов США.

Хотя до понедельника Тремейн не был уверен, где именно похоронен Росс, он знал подробности того, как британцы подожгли резиденцию тогдашнего президента США Джеймса Мэдисона.

Пожар в Белом доме в 19 веке Фото: Wikipedia

"Я, конечно, знаком с историей бегства Мэдисонов из Белого дома и с тем, как британский генерал сжег его и фактически съел последнюю трапезу Мэдисонов в Белом доме. Но я не знал, что генерал Росс из Канады ", — сказал он.

Конечно, Канады в то время еще не существовало, и Росс никогда не служил в Галифаксе. Но он был похоронен в столице Новой Шотландии после того, как был убит американским снайпером в битве при Норт-Пойнте 12 сентября 1814 года недалеко от Балтимора, штат Мэриленд. Его тело было законсервировано в роме на борту корабля HMS Royal Oak, чтобы быть доставленным в родную Ирландию. Однако британский военный корабль был перенаправлен в Галифакс для подготовки к битве за Новый Орлеан, и Росс был похоронен здесь со всеми воинскими почестями.

Британцы сжигают Белый дом Фото: Wikipedia

Поскольку Соединенные Штаты и Канада сейчас втянуты в торговую войну, Тремейн подозревает, что многие его соотечественники не знают историю генерала, который когда-то поджег официальное рабочее место и дом президентов США.

Тремейн отмечает, что его сын учитель истории в американской школе, но в начальной и средней школе историю больше не преподают.

"Большинство американцев моложе 20 лет не знают разницы между Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном, не говоря уже об истории войны 1812 года", — говорит он и отмечает, что президент США Дональд Трамп тоже не знает истории, раз так часто говорит о Канаде, как о 51-м штате США.

Тремейн извинился в беседе с канадскими журналистами за неоднократные угрозы Трампа применить экономическую силу для аннексии Канады и считает, что президент наносит ущерб отношениям между двумя странами.

Канадцы шутят, что многие американцы удивлены, когда узнают, что Белый дом был сожжен и что генерал, который "бросил спичку", похоронен в Канаде.

Британцы сжигают Вашингтон Фото: Wikipedia

"Им нужно узнать больше о нашей стране. Они ничего не знают о Канаде", — говорит Джо-Энн Уилкокс из Торонто, которая специально приехала в Галифакс, чтобы сходит на могилу генерала Росса.

Американцам стоит посетить такие места, как могила генерала, чтобы получить некоторое представление о недавних событиях, говорит Уилкокс: "Возможно, они будут относиться к нам с большим уважением, потому что, по-моему, американцы вообще не уважают Канаду".

"Мне кажется, что американская исключительность делает их слепыми ко всему этому. Им нравится побеждать, Им не нравится история поражений", - говорит еще один турист.

