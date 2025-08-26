Могила генерала, який спалив Білий дім, стала популярною на тлі торговельної війни між Канадою і США

Могила генерала Роберта Росса, який підпалив резиденцію американських президентів 1814 року, привертає увагу туристів і канадців на тлі торгової війни.

Related video

Могила британського генерала, який спалив Білий дім 211 років тому в Галіфаксі, канадський штат Нова Шотландія, стала жвавим місцем. І причиною цьому стали відносини між Канадою і США, які стали вельми напруженими після повернення Дональда Трампа на пост президента, пише National Post.

"У мене є друзі в США, і коли порушуєш це питання, вони дивляться на нас так, ніби в нас три голови. Вони вважають нас занадто милими", — сказав один із гостей з Торонто.

Могила генерала Роберта Росса в Канаді Фото: Wikipedia

Також могилу Роберта Росса відвідують туристи зі США. Так, Ларрі та Конні Тремейн з Аризони щойно зійшли з круїзного лайнера і відвідали міське Старе кладовище на розі Спрінг-Гарден-роуд і Баррінгтон-стріт. Це історичне місце є останнім притулком британського генерал-майора Роберта Росса, який 24 серпня 1814 року під час війни 1812 року очолив спалення Білого дому та інших громадських будівель у Вашингтоні, округ Колумбія, в помсту за напад американців на Форт-Йорк, нині відомий як Торонто.

"Ми його шукали", — повідомив журналістам Ларрі Тремейн, відставний спеціальний агент Міністерства фінансів США.

Хоча до понеділка Тремейн не був упевнений, де саме похований Росс, він знав подробиці того, як британці підпалили резиденцію тодішнього президента США Джеймса Медісона.

Пожежа в Білому домі в 19 столітті Фото: Wikipedia

"Я, звісно, знайомий з історією втечі Медісонів з Білого дому і з тим, як британський генерал спалив його і фактично з'їв останню трапезу Медісонів у Білому домі. Але я не знав, що генерал Росс із Канади", — сказав він.

Звичайно, Канади в той час ще не існувало, і Росс ніколи не служив у Галіфаксі. Але його поховали в столиці Нової Шотландії після того, як він був убитий американським снайпером у битві при Норт-Пойнті 12 вересня 1814 року недалеко від Балтімора, штат Меріленд. Його тіло законсервували в ромі на борту корабля HMS Royal Oak, щоб доставити в рідну Ірландію. Однак британський військовий корабель був переспрямований у Галіфакс для підготовки до битви за Новий Орлеан, і Росс був похований тут з усіма військовими почестями.

Британці спалюють Білий дім Фото: Wikipedia

Оскільки Сполучені Штати і Канада зараз втягнуті в торговельну війну, Тремейн підозрює, що чимало його співвітчизників не знають історію генерала, який колись підпалив офіційне робоче місце і будинок президентів США.

Тремейн зазначає, що його син учитель історії в американській школі, але в початковій і середній школі історію більше не викладають.

"Більшість американців, молодших за 20 років, не знають різниці між Джорджем Вашингтоном і Авраамом Лінкольном, не кажучи вже про історію війни 1812 року", — каже він та наголошує, що президент США Дональд Трамп теж не знає історії, оскільки так часто говорить про Канаду, як про 51-й штат США.

Тремейн вибачився в бесіді з канадськими журналістами за неодноразові погрози Трампа застосувати економічну силу для анексії Канади і вважає, що президент завдає шкоди відносинам між двома країнами.

Канадці жартують, що багато американців здивовані, коли дізнаються, що Білий дім був спалений і що генерал, який "кинув сірник", похований у Канаді.

Британці спалюють Вашингтон Фото: Wikipedia

"Їм потрібно дізнатися більше про нашу країну. Вони нічого не знають про Канаду", — каже Джо-Енн Вілкокс із Торонто, яка спеціально приїхала в Галіфакс, щоб сходити на могилу генерала Росса.

Американцям варто відвідати такі місця, як могила генерала, щоб отримати певне уявлення про нещодавні події, каже Вілкокс: "Можливо, вони ставитимуться до нас із більшою повагою, тому що, по-моєму, американці взагалі не поважають Канаду".

"Мені здається, що американська винятковість робить їх сліпими до всього цього. Їм подобається перемагати, Їм не подобається історія поразок", — каже ще один турист.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп радикально перебудує Білий дім, додавши величезний бальний зал.

Також Фокус розповідав, як змінився Овальний кабінет за Дональда Трампа. Там стало більше золота.