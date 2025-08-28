В сети всплыло видео отношений полковника армии Беларуси с мужчиной: журналисты указывают на срочника РФ

В сети появилось видео отношений полковника белорусской армии Павла Матукевича с мужем. По данным журналистов, партнером мог быть российский срочник, который прибыл в Беларусь на совместные учения с армией РФ.

О скандальном видео сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк, опубликовав его в своем Telegram-канале. По его информации, мужчиной на кадрах является 42-летний Павел Матукевич — начальник 1-го полевого узла связи 83-го центра радиосвязи спецназначения Генштаба ВС Беларуси.

По данным Цимбалюка, партнером белорусского офицера мог быть российский военнослужащий-срочник, который приехал в Беларусь для участия в совместных с РФ военных учениях "Запад-2025". Российские подразделения уже начали прибывать для подготовки к маневрам, запланированным на сентябрь.

Журналист также утверждает, что Матукевич использует в соцсети "ВКонтакте" псевдоним "Павел Мирный". На этой странице он якобы искал отношений в Санкт-Петербурге, Минске и Гродно.

"Матукевич на парадах — строгий офицер, дома — примерный муж и отец, а на учениях — инструктор по "особым навыкам" для братского народа", — иронично написал Цимбалюк.

Фото семьи Павла Матукевича

Цимбалюк также пишет, что полковник Матукевич считается приближенным к военно-политическому руководству: в свое время он проходил повышение квалификации в Санкт-Петербурге, а президент Александр Лукашенко лично наградил его медалью "За безупречную службу".

По информации Романа Цимбалюка, Павел Станиславович Матукевич родился 3 ноября 1982 года в селе Новодубова Гродненской области. Сейчас он занимает должность начальника 1-го полевого узла связи 83-го центра радиосвязи спецназначения. Служит в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС Беларуси.

