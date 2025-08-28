У мережі спливло відео стосунків полковника армії Білорусі з чоловіком: журналісти вказують на строковика РФ

У мережі з’явилося відео стосунків полковника білоруської армії Павла Матукевича з чоловіком. За даними журналістів, партнером міг бути російський строковик, який прибув до Білорусі на спільні навчання з армією РФ.

Про скандальне відео повідомив український журналіст Роман Цимбалюк, опублікувавши його у своєму Telegram-каналі. За його інформацією, чоловіком на кадрах є 42-річний Павло Матукевич — начальник 1-го польового вузла зв’язку 83-го центру радіозв’язку спецпризначення Генштабу ЗС Білорусі.

За даними Цимбалюка, партнером білоруського офіцера міг бути російський військовослужбовець-строковик, який приїхав до Білорусі для участі у спільних з РФ військових навчаннях "Захід-2025". Російські підрозділи вже почали прибувати для підготовки до маневрів, запланованих на вересень.

Журналіст також стверджує, що Матукевич використовує у соцмережі "ВКонтакте" псевдонім "Павел Мирный". На цій сторінці він нібито шукав стосунків у Санкт-Петербурзі, Мінську та Гродно.

"Матукевич на парадах — строгий офіцер, вдома — зразковий чоловік і батько, а на навчаннях — інструктор з "особливих навичок" для братського народу", – іронічно написав Цимбалюк.

Фото сім'і Павла Матукевича Фото: Скриншот

Цимбалюк також пише, що полковник Матукевич вважається наближеним до військово-політичного керівництва: свого часу він проходив підвищення кваліфікації в Санкт-Петербурзі, а президент Олександр Лукашенко особисто нагородив його медаллю "За бездоганну службу".

За інформацією Романа Цимбалюка, Павло Станіславович Матукевич народився 3 листопада 1982 року в селі Новодубова Гродненської області. Нині він обіймає посаду начальника 1-го польового вузла зв’язку 83-го центру радіозв’язку спецпризначення. Служить у Головному розвідувальному управлінні Генштабу ЗС Білорусі.

