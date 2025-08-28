В Польше разбился самолет F-16: пилот не выжил (фото, видео)

Во время подготовки к авиашоу Radom Air Show в польском Радоме разбился истребитель F-16. По неподтвержденным данным, погибшего пилота звали Мацей Краковяк. Он был командиром пилотажной группы ВВС Польши "Тигры" (Tiger Demo Team)

О гибели пилота сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка. Когда самолет ударился о землю, он взорвался, протянув несколько метров.

Шлапка добавил, что министр обороны Владислав Косиняк-Камиш поговорил с премьер-министром Польши и сейчас направляется к месту трагедии".

В правительстве Польши подтвердили гибель пилота Фото: Скриншот

Позже Косиняк-Камишон написал в Х:

"Я на месте трагедии. В результате крушения истребителя F-16 погиб пилот польской армии — офицер, который всегда служил своей стране с самоотверженностью и огромным мужеством. Я отдаю дань уважения его памяти. Я выражаю самые глубокие соболезнования семье и близким. Это большая потеря для Военно-воздушных сил и всего Войска Польского".

Пилотом, погибшим в результате крушения истребителя F-16 Tiger Demo в Радоме, Польша, был Мацей Краковяк, командир пилотажной группы ВВС Польши "Тигры" (Tiger Demo Team), сообщает Clash Report

Мацей Краковяк, который, как утверждают в соцсетях, был пилотом разбившегося истребителя Фото: Clash report

Томаш Семоняк, вице-премьер – министр национальной обороны Польши, уже прокомментировал крушение.

"Наши пилоты глубоко поражены. Это большая трагедия. Это очень драматический момент для польских ВВС. Это первая катастрофа самолета F-16", — добавил он.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камиш прокомментировал трагедию Фото: Скриншот

По информации ресурса money.pl, пожарная служба получила сообщение о крушении самолета в 19:27 по местному времени (20:27 по Киеву).

Младший капитан Виктор Романовски из городского управления Государственной пожарной службы в Радоме подтвердил, что крушение произошло во время учений к авиашоу, запланированному на 30–31 августа.

На время проведения авиашоу в аэропорту Радома уже были введены ограничения, включая сокращение количества парковочных мест и доступа в аэропорт в дни проведения мероприятия.

Журналисты говорят, что запланированные рейсы должны были состояться в последующие дни, как и планировалось. Однако теперь это под вопростом, поскольку в результате крушения истребителя взлетно-посадочная полоса, в которую врезался самолет, была разрушена.

"Пока рано говорить о дальнейшей работе аэропорта Варшава-Радом", – заявил Петр Рудзки из пресс-службы компании Polish Airports, которая владеет и управляет аэропортом Радом.

Авиасалон должен был пройти в эти выходные, 30 и 31 августа, в аэропорту Радома. Это мероприятие, на котором различные самолеты и вертолеты демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Он проводится раз в два года и всегда привлекает тысячи зрителей.

По данным Wirtualna Polska, в этом году авиасалон в Радоме отменен.

