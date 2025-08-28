У Польщі розбився літак F-16: пілот не вижив (фото, відео)

Під час підготовки до авіашоу Radom Air Show у польському Радомі розбився винищувач F-16. За непідтвердженими даними, загиблого пілота звали Мацей Краковяк. Він був командиром пілотажної групи ВПС Польщі "Тигри" (Tiger Demo Team).

Про загибель пілота повідомив представник уряду Польщі Адам Шлапка. Коли літак вдарився об землю, він вибухнув, протягнувши кілька метрів.

Шлапка додав, що міністр оборони Владислав Косиняк-Каміш поговорив із прем'єр-міністром Польщі і зараз прямує до місця трагедії".

В уряді Польщі підтвердили загибель пілота Фото: Скриншот

Пізніше Косиняк-Камішвін написав у Х:

"Я на місці трагедії. Унаслідок аварії винищувача F-16 загинув пілот польської армії — офіцер, який завжди служив своїй країні із самовідданістю і величезною мужністю. Я віддаю данину поваги його пам'яті. Я висловлюю найглибші співчуття родині та близьким. Це велика втрата для Військово-повітряних сил і всього Війська Польського".

Пілотом, який загинув унаслідок аварії винищувача F-16 Tiger Demo в Радомі, Польща, був Мацей Краковяк, командир пілотажної групи ВПС Польщі "Тигри" (Tiger Demo Team), повідомляє Clash Report.

Мацей Краковяк, який, як стверджують у соцмережах, був пілотом винищувача, що розбився Фото: Clash report

Томаш Семоняк, віцепрем'єр-міністр — міністр національної оборони Польщі, вже прокоментував катастрофу.

"Наші пілоти глибоко вражені. Це велика трагедія. Це дуже драматичний момент для польських ВПС. Це перша катастрофа літака F-16", — додав він.

Міністр оборони Владислав Косиняк-Каміш прокоментував трагедію Фото: Скриншот

За інформацією ресурсу money.pl, пожежна служба отримала повідомлення про катастрофу літака о 19:27 за місцевим часом (20:27 за Києвом).

Молодший капітан Віктор Романовскі з міського управління Державної пожежної служби в Радомі підтвердив, що аварія сталася під час навчань до авіашоу, запланованого на 30-31 серпня.

На час проведення авіашоу в аеропорту Радома вже було введено обмеження, включно зі скороченням кількості паркувальних місць і доступу в аеропорт у дні проведення заходу.

Журналісти кажуть, що заплановані рейси мали відбутися в наступні дні, як і планувалося. Однак тепер це під питанням, оскільки внаслідок аварії винищувача злітно-посадкова смуга, в яку врізався літак, була зруйнована.

"Поки що зарано говорити про подальшу роботу аеропорту Варшава-Радом", — заявив Пьотр Рудзкі з пресслужби компанії Polish Airports, яка володіє і управляє аеропортом Радом.

Авіасалон мав відбутися цими вихідними, 30 і 31 серпня, в аеропорту Радома. Це захід, на якому різні літаки та вертольоти демонструють фігури вищого пілотажу. Він проводиться раз на два роки і щоразу збирає тисячі глядачів.

За даними Wirtualna Polska, цього року авіасалон у Радомі скасовано.

