"Приходится платить самую высокую цену": в Польше рассказали, что могло вызвать катастрофу самолета F-16

28 августа в польском Радоме разбился самолет F-16 во время подготовки к авиашоу Radom Air Show, в результате чего погиб пилот Мацей Краковяк. Польское командование заявляет, что видело в нем будущего командира воздушных сил.

Хотя официальные причины авиакатастрофы в Польше еще не установлены, уже есть несколько версий относительно того, что могло случиться. Об этом в комментарии для местного издания RMF24 рассказал полковник Кристиан Зиец — бывший командир 32-й базы тактической авиации в польском Ласке, а ныне эксперт фонда Alioth.

Вероятной причиной падения F-16 может быть ошибка пилота

Кристиан Зиец просмотрел кадры с места инцидента и оценил, что могло случиться в небе над Радомом. Эксперт считает, что, скорее всего, причиной катастрофы может быть ошибка пилота.

"Из того, что мы видим на видеозаписи, это, вероятно, будет классифицировано как человеческая ошибка", — отметил Зиец.

Он утверждает, что погибший пилот Мацей Краковяк имел большой опыт. Однако от ошибок не застрахован никто.

Также полковник добавил, что в Польше проведут расследование относительно исправности F-16.

"Конечно, Комиссия по расследованию авиационных происшествий рассмотрит эту ситуацию с точки зрения надежности оборудования".

Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш взамен заверил, что все процедуры по расследованию авиакатастрофы уже запущены. На месте работают военная жандармерия, прокуратура и Комиссия по расследованию авиационных катастроф.

Инспектор ВВС Генерального командования Вооруженных сил, генерал-майор Иренеуш Новак, также отреагировал на авиакатастрофу. Чиновник также намекнул, что причиной может быть ошибка пилота.

"Мы всего лишь люди, и мы совершаем ошибки, у нас бывают слабые моменты", — отметил он, добавив, что иногда пилотам "приходится платить высокую цену за страсть".

Напомним, об авиакатастрофе самолета F-16 в Радоме сообщил вечером 28 августа представитель правительства Польши Адам Шлапка. Он отметил, что инцидент произошел во время подготовки к авиашоу Radom Air Show.

