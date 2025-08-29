"Доводиться платити найвищу ціну": у Польщі розповіли, що могло спричинити катастрофу літака F-16

28 серпня у польському Радомі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу Radom Air Show, внаслідок чого загинув пілот Мацей Краковяк. Польське командування заявляє, що бачило у ньому майбутнього командира повітряних сил.

Хоча офіційні причини авіакатастрофи у Польщі ще не встановлені, вже є кілька версій щодо того, що могло трапитися. Про це у коментарі для місцевого видання RMF24 розповів полковник Кристіан Зієць — колишній командир 32-ї бази тактичної авіації в польському Лаську, а нині експерт фонду Alioth.

Ймовірною причиною падіння F-16 може бути помилка пілота

Кристіан Зієць переглянув кадри з місця інциденту й оцінив, що могло трапитися у небі над Радомом. Експерт вважає, що, найімовірніше, причиною катастрофи може бути помилка пілота.

"З того, що ми бачимо на відеозаписі, це, ймовірно, буде класифіковано як людська помилка", — зазначив Зієць.

Він стверджує, що загиблий пілот Мацей Краковяк мав великий досвід. Однак від помилок не застрахований ніхто.

Також полковник додав, що у Польщі проведуть розслідування щодо справності F-16.

"Звичайно, Комісія з розслідування авіаційних подій розгляне цю ситуацію з точки зору надійності обладнання".

Віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш натомість запевнив, що усі процедури щодо розслідування авіакатастрофи вже запущені. На місці працюють військова жандармерія, прокуратура та Комісія з розслідування авіаційних катастроф.

Інспектор ВПС Генерального командування Збройних сил, генерал-майор Іренеуш Новак, також відреагував на авіакатастрофу. Посадовець також натякнув, що причиною може бути помилка пілота.

"Ми лише люди, і ми робимо помилки, у нас бувають слабкі моменти", — зазначив він, додавши, що іноді пілотам "доводиться платити високу ціну за пристрасть".

Нагадаємо, про авіакатастрофу літака F-16 у Радомі повідомив увечері 28 серпня представник уряду Польщі Адам Шлапка. Він зазначив, що інцидент трапився під час підготовки до авіашоу Radom Air Show.

