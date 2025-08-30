Ким Чен Ын выдаст новые квартиры семьям погибших за Путина солдат, однако только избранным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал "прекрасную жизнь" семьям северокорейских солдат, которые погибли, сражаясь на стороне России в войне против Украины. Ким устроил патриотическое шоу, вручая родителям и женам погибших флаги и их портреты.
Примечательно, но в своей речи Ким ни разу не упомянул где погибли северокорейские солдаты и с кем они сражались. Речь шла только о "Родине" за которую они "отдали жизнь", пишет KCNA.
Ким встретился с семьями солдат и выразил "сожаление в связи с тем, что не удалось спасти драгоценные жизни" павших мужчин, пожертвовавших своими жизнями, защищая честь страны.
"В тот момент, когда им пришлось идти на смерть, в душе прощаясь со всем, что так любили, они, как один, оставили записки, желая Отечеству процветания и желая Пхеньяну процветания, и кричали "Да здравствует Корейская Народно-Демократическая Республика!" в последние минуты жизни. Так уходя из жизни, они не оставляли мне ни одного короткого письма, но я думаю, что они поручили мне и свои семьи, и своих любимых детей", - сообщил Ким Чен Ын в своей речи.
При этом в речи он ни разу не упомянул, где сражались солдаты из КНДР и с кем. И признал, что их семьи также об этом не знали и даже не были в курсе, что те отправились куда-то воевать. Ким упомянул просто "зарубежные поля сражений".
"Сердце разрывается от мысли, что вы, семьи павших воинов, ничего не знали о своих любимых сыновьях и мужьях и вдруг шокированы от неожиданной вести. Неохота даже работать", - сказал в своей речи Ким Чен Ын.
Члены семей погибших, как пишут СМИ КНДР, "разразились рыданиями от пламенной искренности отца, который прославляет бессмертные заслуги и бесценную жизнь павших патриотов и создает небывалую в истории легенду любви и доверия".
Северокорейский диктатор подробно объяснил, что именно получат семьи погибших от государства. Их детей отдадут в "революционные училища", где за их воспитание будет отвечать лично Ким, государство и армия.
А в Тэсонском районе города Пхеньяна будет построена новая улица для семей воинов-участников войны, которые, как сообщил Ким, "прославляли свою жизнь, как в песне поется, как звезды, и, к большому сожалению, ушли от нас в таком молодом возрасте".
"И напротив нее в самом лучшем месте дендрария мы будем хоронить прах павших и строить памятник бессмертным боевым подвигам великих воинов, отстоявших стойкость корейского народа, достоинство и честь Корейской Народной Армии. Мы будем делать все для того, чтобы люди всей страны в любое время посещали их, чтили память и делились с ними всеми славой и радостью", — заявил Ким.
28 августа государственное телевидение КНДР показало 25-минутный документальный фильм, включавший кадры солдат, где-то на поле боя, предположительно, в Курской области РФ.
Северная Корея и Россия публично не раскрывают масштабы переброски и потери северокорейских военнослужащих. По данным южнокорейской разведки, из 15 000 человек, принимавших участие в переброске, погибло около 600 человек. По оценкам западной разведки, число жертв превысило 6000 человек. На официальных фото Ким Чен Ын позировал с родителями и женами погибших и их около 200, если посчитать количество фото на трех групповых снимках.
