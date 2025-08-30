Кім Чен Ин видасть нові квартири сім'ям загиблих за Путіна солдатів, однак тільки обраним

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв "прекрасне життя" сім'ям північнокорейських солдатів, які загинули, б'ючись на боці Росії у війні проти України. Кім влаштував патріотичне шоу, вручаючи батькам і дружинам загиблих прапори та їхні портрети.

Примітно, але у своїй промові Кім жодного разу не згадав, де загинули північнокорейські солдати і з ким вони билися. Йшлося тільки про "Батьківщину" за яку вони "віддали життя", пише KCNA.

Кім зустрівся з сім'ями солдатів і висловив "жаль у зв'язку з тим, що не вдалося врятувати дорогоцінні життя" полеглих чоловіків, які пожертвували своїми життями, захищаючи честь країни.

Кім Чен Ин видав сім'ям загиблих фото і прапори Фото: KCNA

"У той момент, коли їм довелося йти на смерть, у душі прощаючись з усім, що так любили, вони, як один, залишили записки, бажаючи Вітчизні процвітання і бажаючи Пхеньяну процвітання, і кричали "Хай живе Корейська Народно-Демократична Республіка!" в останні хвилини життя. Так йдучи з життя, вони не залишали мені жодного короткого листа, але я думаю, що вони доручили мені і свої сім'ї, і своїх улюблених дітей", — повідомив Кім Чен Ин у своїй промові.

При цьому в промові він жодного разу не згадав, де воювали солдати з КНДР і з ким. І визнав, що їхні сім'ї також про це не знали і навіть не були в курсі, що ті вирушили кудись воювати. Кім згадав просто "закордонні поля битв".

Сім'ї загиблих отримали від Кіма прапори та фото Фото: KCNA

"Серце розривається від думки, що ви, сім'ї полеглих воїнів, нічого не знали про своїх улюблених синів і чоловіків і раптом шоковані від несподіваної звістки. Не хочеться навіть працювати", — сказав у своїй промові Кім Чен Ин.

Члени сімей загиблих, як пишуть ЗМІ КНДР, "вибухнули риданнями від полум'яної щирості батька, який прославляє безсмертні заслуги і безцінне життя полеглих патріотів і створює небувалу в історії легенду любові та довіри".

Кім Чен Ин пообіцяв сім'ям загиблих квартири Фото: KCNA

Північнокорейський диктатор детально пояснив, що саме отримають родини загиблих від держави. Їхніх дітей віддадуть у "революційні училища", де за їхнє виховання відповідатиме особисто Кім, держава та армія.

А в Тесонському районі міста Пхеньяна буде побудовано нову вулицю для сімей воїнів-учасників війни, які, як повідомив Кім, "прославляли своє життя, як у пісні співається, як зірки, і, на превеликий жаль, пішли від нас у такому молодому віці".

"І навпроти неї в найкращому місці дендрарію ми будемо ховати прах полеглих і будувати пам'ятник безсмертним бойовим подвигам великих воїнів, які відстояли стійкість корейського народу, гідність і честь Корейської Народної Армії. Ми робитимемо все для того, щоб люди всієї країни в будь-який час відвідували їх, шанували пам'ять і ділилися з ними всіма славою і радістю", — заявив Кім.

28 серпня державне телебачення КНДР показало 25-хвилинний документальний фільм, що містив кадри солдатів, десь на полі бою, імовірно, в Курській області РФ.

Північна Корея і Росія публічно не розкривають масштаби перекидання і втрати північнокорейських військовослужбовців. За даними південнокорейської розвідки, з 15 000 осіб, які брали участь у перекиданні, загинуло близько 600 осіб. За оцінками західної розвідки, кількість жертв перевищила 6000 осіб. На офіційних фото Кім Чен Ин позував з батьками і дружинами загиблих і їх близько 200, якщо порахувати кількість фото на трьох групових знімках.

Було опубліковано три такі фотографії Фото: KCNA

Нагадаємо, Кім Чен Ин зустрінеться з Володимиром Путіним на військовому параді в Пекіні. Це буде їхня третя зустріч за два роки.

Також стало відомо, що європейські дипломати вважали за краще взяти відпустку і покинути Китай, аби не відвідувати парад у Пекіні.