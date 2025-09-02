"Неоднократно предлагали": Россия планирует производить истребители Су-57 в Индии, — СМИ

Россия рассматривает возможность инвестирования в производство истребителей Су-57 на территории Индии.

Нью-Дели нуждается как минимум в двух-трех эскадрильях самолетов пятого поколения, рассматривая Су-57 и F-35, пишет ANI.

Из-за этого, Москва, стремясь представить свою платформу, занялась исследованием для того, чтобы понять, как лучше всего создать производственные мощности в Индии.

Как заявили официальные лица, комплекс в Нашике компании Hindustan Aeronautics Limited, который уже лицензировано производит Су-30МКИ, при необходимости может быть перепрофилирован для производства Су-57.

Истребитель Су-57 Фото: Министерство обороны РФ

Указывается, что с целью сокращения расходов и ускорения сроков не исключено, что могут быть привлечены другие производственные центры, где происходит изготовление оборудования российского происхождения.

Примечательно, что эта новость появилась на фоне того, что Москва и Нью-Дели расширили консультации по вопросам обороны, несмотря на обострение отношений между Индией и США из-за тарифов и резкой риторики администрации США.

Отмечается, что "российские чиновники неоднократно предлагали Индии приобрести Су-57". Также речь шла о высокотехнологичных системах противовоздушной обороны, таких как С-400 и С-500.

В публикации отмечается, что Индия участвовала в российском проекте истребителя пятого поколения более десяти лет назад, однако отказалась от него из-за разногласий. Однако, сейчас возобновление сотрудничества может произойти "учитывая глобальную ситуацию".

Указывается, что США настаивают на том, чтобы на вооружение Индии были введены F-35 несмотря на попытки Нью-Дели продвигать собственную программу создания истребителей пятого поколения. После получения разрешения в 2024 году индийский самолет, как ожидается, совершит свой первый полет до 2028 года и может поступить на вооружение примерно в 2035 году.

