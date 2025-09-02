"Неодноразово пропонували": Росія планує виробляти винищувачі Су-57 в Індії, — ЗМІ

Росія розглядає можливість інвестування у виробництво винищувачів Су-57 на території Індії.

Нью-Делі потребує щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, розглядаючи Су-57 та F-35, пише ANI.

Через це, Москва, прагнучи представити свою платформу, зайнялася дослідженням для того, щоб зрозуміти, як найкраще створити виробничі потужності в Індії.

Як заявили офіційні особи, комплекс у Нашіку компанії Hindustan Aeronautics Limited, який вже ліцензовано виробляє Су-30МКІ, за необхідності може бути перепрофільований для виробництва Су-57.

Винищувач Су-57 Фото: Міноборони РФ

Вказується, що з метою скорочення витрат та пришвидшення термінів не виключено, що можуть бути залучені інші виробничі центри, де відбувається виготовлення обладнання російського походження.

Примітно, що ця новина з’явилася на тлі того, що Москва та Нью-Делі розширили консультації з питань оборони, попри загострення відносин між Індією та США через тарифи та різку риторику адміністрації США.

Зазначається, що "російські посадовці неодноразово пропонували Індії придбати Су-57". Також мова йшла про високотехнологічні системи протиповітряної оборони, такі як С-400 та С-500.

В публікації зазначається, що Індія брала участь у російському проєкті винищувача п'ятого покоління понад десять років тому, проте відмовилася від нього через розбіжності. Однак, наразі відновлення співпраці може відбутися "з огляду на глобальну ситуацію".

Вказується, що США наполягають на тому, щоб на озброєння Індії були введені F-35 попри спроби Нью-Делі просувати власну програму створення винищувачів п'ятого покоління. Після отримання дозволу в 2024 році індійський літак, як очікується, здійснить свій перший політ до 2028 року та може надійти на озброєння приблизно у 2035 році.

