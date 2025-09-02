Гендиректора Nestle уволили без выходного пособия из-за скандального романа

Лорен Фрейкс завел роман с младшей коллегой и пытался это скрыть. В компании Nestle он работал 40 лет, но всего год продержался на посту генерального директора.

В Nestle заявили, что 63-летний Лоран Фрейкс был уволен после того, как расследование, проведенное советом директоров, показало, что у него были "скрытые романтические отношения с прямой подчиненной", пишет Telegraph.

Фрейкс проработал в компании-производителе KitKat 40 лет и был назначен генеральным директором только в сентябре прошлого года, чтобы помочь стабилизировать положение швейцарской группы после серии скандалов.

"Это было необходимое решение. Ценности и корпоративное управление Nestlé — прочный фундамент нашей компании. Я благодарю Лорана за годы его работы в Nestlé", — заявил Пол Булке, председатель совета директоров.

В компании Nestlé уже заявили, что Фрейксу не полагается выходное пособие и отказались сообщить, выплатят ли ему бонусы.

Поскольку он стал генеральным директором совсем недавно, Nestlé пока не раскрывает полный размер заработной платы Фрейкса. Его предшественник Марк Шнайдер заработал 9,6 млн швейцарских франков, и Фрейкс, вероятно, зарабатывал примерно столько же.

Ему принадлежит чуть более 40 000 акций Nestlé стоимостью чуть более 2,7 млн ​​фунтов стерлингов, приобретенных за время работы в компании.

Увольнение Nestlé стало последним в череде увольнений генеральных директоров за связи с коллегами.

Глава нефтяной компании BP Бернард Луни ушел в отставку два года назад, признав, что не был "полностью откровенен" о своих прошлых отношениях с коллегой. И лишился заработной платы, пенсионных взносов и премий по результатам работы на сумму до 32 млн фунтов стерлингов.

Однако эта сумма была ничтожной по сравнению с 105 миллионами долларов, от которых был вынужден отказаться Стив Истербрук, бывший глава McDonald's, когда оказалось, что у него был тайный роман с подчиненной.

Компания Nestlé, владеющая некоторыми из крупнейших мировых потребительских брендов, включая Quality Street и Milkybar, назначила Филиппа Навратила преемником Фрейкса. Навратил работает в Nestlé с 2001 года и до недавнего времени возглавлял подразделение Nespresso.

