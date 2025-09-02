Гендиректора Nestle звільнили без вихідної допомоги через скандальний роман

Лорен Фрейкс завів роман із молодшою колегою і намагався це приховати. У компанії Nestle він працював 40 років, але лише рік протримався на посаді генерального директора.

У Nestle заявили, що 63-річного Лорана Фрейкса звільнили після того, як розслідування, проведене радою директорів, показало, що у нього були "приховані романтичні стосунки з прямою підлеглою", пише Telegraph.

Фрейкс пропрацював у компанії-виробнику KitKat 40 років і був призначений генеральним директором тільки у вересні минулого року, щоб допомогти стабілізувати становище швейцарської групи після серії скандалів.

"Це було необхідне рішення. Цінності та корпоративне управління Nestlé — міцний фундамент нашої компанії. Я дякую Лорану за роки його роботи в Nestlé", — заявив Пол Булке, голова ради директорів.

У компанії Nestlé вже заявили, що Фрейксу не передбачена вихідна допомога і відмовилися повідомити, чи виплатять йому бонуси.

Оскільки він став генеральним директором зовсім недавно, Nestlé поки що не розкриває повний розмір заробітної плати Фрейкса. Його попередник Марк Шнайдер заробив 9,6 млн швейцарських франків, і Фрейкс, імовірно, заробляв приблизно стільки ж.

Йому належить трохи більше 40 000 акцій Nestlé вартістю трохи більше 2,7 млн фунтів стерлінгів, придбаних за час роботи в компанії.

Звільнення Nestlé стало останнім у низці звільнень генеральних директорів за зв'язки з колегами.

Глава нафтової компанії BP Бернард Луні пішов у відставку два роки тому, визнавши, що не був "повністю відвертим" про свої минулі стосунки з колегою. І позбувся заробітної плати, пенсійних внесків і премій за результатами роботи на суму до 32 млн фунтів стерлінгів.

Однак ця сума була мізерною порівняно зі 105 мільйонами доларів, від яких був змушений відмовитися Стів Істербрук, колишній голова McDonald's, коли виявилося, що в нього був таємний роман із підлеглою.

Компанія Nestlé, що володіє деякими з найбільших світових споживчих брендів, зокрема Quality Street і Milkybar, призначила Філіпа Навратіла наступником Фрейкса. Навратіл працює в Nestlé з 2001 року і до недавнього часу очолював підрозділ Nespresso.

