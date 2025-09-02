Худшее положение со времен пандемии: российские компании несут рекордные убытки

За полгода доля убыточных организаций в РФ достигла 30,4%, и это является наибольшим показателем со времен пандемии коронавируса в 2020 году.

За период с января по июнь 2025 года доля убыточных компаний выросла на 2,3 п.п., пишет The Moscow Times. Что касается показателя 30,4%, то он является максимальным с 2020-го — а тогда из-за пандемии убыточными были 35% российских предприятий.

Издание ссылается на информацию Росстата, согласно которой, за первые полгода 2025-го прибыль на общую сумму 18,4 трлн рублей получили 43 тыс. организаций, а почти 19 тыс. — отчитались об убытках, которые составили более 5 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что в основном в развитых странах доля убыточных компаний не выходит за пределы диапазона 10-20%. Показатель в 30% — не критический, но довольно высокий. Он свидетельствует о системных проблемах с прибыльностью целого ряда отраслей. Например, с наибольшими убытками сталкиваются угледобыча, сфера утилизации отходов, а также отрасли водоснабжения и водоотведения. Убыточными были также сфера пассажирского транспорта и научная отрасль (в этих секторах убыточными являются половина компаний и даже больше).

Сложная ситуация в строительстве и в производстве товаров длительного пользования — ведь здесь Россия не выдерживает конкуренции с Китаем. К товарам длительного пользования относятся, в частности, автомобили, бытовая техника и промышленное оборудование.

Рост доли убыточных компаний сказывается на налоговых поступлениях и инвестиционной активности. Банки вынуждены чаще реструктурировать кредиты, а государство — субсидировать убыточные отрасли. Те компании, которым удалось "выжить" в таких условиях, повышают цены, и в конце концов это создает угрозу "разгона" инфляции.

Также стало известно, что Китай и Россия будут строить новый газопровод. По крайней мере в российском "Газпроме" заявили о подписании юридически обязывающего соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2", который пройдет в Китай через Монголию.

Еще сообщалось, что на фоне жестких американских тарифов Россия увеличила скидку на нефть для Индии. В частности, цена на нефть марки Urals снизилась на 3-4 доллара за баррель по сравнению с Brent с учетом поставок.