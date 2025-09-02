Найгірше становище з часів пандемії: російські компанії рекордно збиткують

За пів року частка збиткових організацій у РФ сягнула 30,4% , і це є найбільшим показником з часів пандемії коронавірусу в 2020 році.

Related video

За період із січня до червня 2025 року частка збиткових компаній зросла на 2,3 в.п., пише The Moscow Times. Щодо до показника 30,4%, то він є максимальним з 2020-го – а тоді через пандемію збитковими були 35% російських підприємств.

Видання посилається на інформацію Росстата, згідно з якою, за перші пів року 2025-го прибуток на загальну суму 18,4 трлн рублів отримали 43 тис. організацій, а майже 19 тис. – відзвітували про збитки, які становили понад 5 трлн рублів.

Експерти зауважують, що здебільшого у розвинених країнах частка збиткових компаній не виходить за межі діапазону 10–20%. Показник у 30% – не критичний, але доволі високий. Він свідчить про системні проблеми із прибутковістю цілої низки галузей. Наприклад, із найбільшими збитками стикаються вугледобування, сфера утилізації відходів, а також галузі водопостачання і водовідведення. Збитковими були також сфера пасажирського транспорту та наукова галузь (в цих секторах збитковими є половина компаній і навіть більше).

Складною є ситуація у будівництві та у виробництві товарів тривалого користування – адже тут Росія не витримує конкуренції з Китаєм. До товарів тривалого користування належать, зокрема, автомобілі, побутова техніка та промислове обладнання.

Зростання частки збиткових компаній дається взнаки на податкових надходженнях та інвестиційній активності. Банки змушені частіше реструктурувати кредити, а держава – субсидувати збиткові галузі. Ті компанії, яким вдалося "вижити" у таких умовах, підвищують ціни, і врешті-решт це створює загрозу "розгону" інфляції.

Також стало відомо, що Китай і Росія будуватимуть новий газопровід. Принаймні у російському "Газпромі» заявили про підписання юридично зобов’язальної угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", що пройде до Китаю через Монголію.

Ще повідомлялося, що на тлі жорстких американських тарифів Росія збільшила знижку на нафту для Індії. Зокрема, ціна на нафту марки Urals знизилася на 3-4 долари за барель порівняно з Brent із урахуванням поставок.