Вирусный ролик разошелся по соцсетям. На нем видно, как неопознанные предметы вылетают из окна Белого дома. Примечательно, что президент США и администрация дали противоречивые объяснения.

На видеоролике, который распространился в социальных сетях, видно, как из открытого окна на втором этаже Белого дома, где расположена резиденция президента США, выбрасывают темные предметы, а человек, снимающий видео, говорит: "Что происходит?", пишет Mirror.

Вирусный ролик: что-то выкидывают из окна Белого дома

Ролик был снят в тот момент, когда Дональд Трамп исчез из информационного поля на несколько дней и в соцсетях всерьез обсуждали, что он умер, или стал недееспособен.

В итоге в Белом доме сказали: "Это был подрядчик, который проводил плановое техническое обслуживание, пока президента не было".

Но сам Дональд Трамп на брифинге дал другое объяснение. Он, как оказалось, не видел ролик, так что журналист показал его на телефоне.

И президент США заявил, что вирусное видео, "вероятно, создано искусственным интеллектом", хотя Белый дом уже подтвердил его подлинность.

"На самом деле, окна открыть нельзя. Знаешь, почему? Они все крепко бронированы и пуленепробиваемы. Так что это фейк, фейковое видео. Ну, должно быть, потому что я знаю там каждое окно", — заявил Трамп на брифинге.

Дональд Трамп заявил, что видео создано ИИ, прежде, чем увидел его

Он также сообщил, что его жена Мелания Трамп якобы жаловалась, что хотела пустить "свежий воздух", но это невозможно, потому что окна в Белом доме пуленепробиваемые, герметичные и весят каждое по 272 кг.

"Какое окно? Похоже, это со стороны 15-й улицы, кажется. Вот здесь. Да, эти окна запечатаны. Все эти окна запечатаны. Их невозможно открыть… Если случится что-то совсем плохое, просто обвините ИИ. Но, кроме того, они создают вещи. Знаете, это работает в обе стороны. Если случится что-то действительно плохое, возможно, мне придется обвинить ИИ. Но в этом есть доля правды, потому что я вижу так много фальши. Я видел кое-что, когда рос, с младенчества и до сих пор. Я спросил: "Кто это сделал?" Это было создано ИИ", — заявил Трамп.

