Що викидали з вікна Білого дому: Трамп заявив, що це АІ-відео

Вірусний ролик розійшовся соцмережами. На ньому видно, як непізнані предмети вилітають із вікна Білого дому. Примітно, що президент США й адміністрація дали суперечливі пояснення.

На відеоролику, який поширився в соціальних мережах, видно, як з відчиненого вікна на другому поверсі Білого дому, де розташована резиденція президента США, викидають темні предмети, а людина, яка знімає відео, каже: "Що відбувається?", пише Mirror.

Вірусний ролик: щось викидають із вікна Білого дому

Ролик був знятий у той момент, коли Дональд Трамп зник з інформаційного поля на кілька днів і в соцмережах всерйоз обговорювали, що він помер, або став недієздатним.

У підсумку в Білому домі сказали: "Це був підрядник, який проводив планове технічне обслуговування, поки президента не було".

Але сам Дональд Трамп на брифінгу дав інше пояснення. Він, як виявилося, не бачив ролик, тож журналіст показав його на телефоні.

І президент США заявив, що вірусне відео, "ймовірно, створене штучним інтелектом", хоча Білий дім уже підтвердив його справжність.

"Насправді, вікна відкрити не можна. Знаєш, чому? Вони всі міцно броньовані й куленепробивні. Тож це фейк, фейкове відео. Ну, мабуть, тому що я знаю там кожне вікно", — заявив Трамп на брифінгу.

Дональд Трамп заявив, що відео створено ШІ, перш ніж побачив його

Він також повідомив, що його дружина Меланія Трамп нібито скаржилася, що хотіла пустити "свіже повітря", але це неможливо, тому що вікна в Білому домі куленепробивні, герметичні і важать кожне по 272 кг.

"Яке вікно? Схоже, це з боку 15-ї вулиці, здається. Ось тут. Так, ці вікна запечатані. Усі ці вікна запечатані. Їх неможливо відкрити... Якщо трапиться щось зовсім погане, просто звинувачуйте ШІ. Але, крім того, вони створюють речі. Знаєте, це працює в обидва боки. Якщо трапиться щось справді погане, можливо, мені доведеться звинуватити ШІ. Але в цьому є частка правди, тому що я бачу так багато фальші. Я бачив дещо, коли ріс, змалечку і дотепер. Я запитав: "Хто це зробив?" Це було створено ШІ", — заявив Трамп.

