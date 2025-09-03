В США на фестивале Burning Man нашли мертвым уроженца России, — СМИ

Во время фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, нашли тело 35-40-летнего Вадима Круглова, который несколько лет назад выехал из России в США. Полиция зафиксировала, что мужчина лежал в луже крови в момент, когда посетители наблюдали за традиционным ритуалом сожжения чучела.

Как пишет телеграм-канал Mash, Круглов отправился на фестиваль 24 августа, чтобы презентовать там собственную художественную инсталляцию. Вместе с другими посетителями он попал под песчаную бурю, но после этого исчез. Родственники и друзья начали его разыскивать и разместили в соцсетях фото с просьбой сообщить любую информацию.

Вскоре полиция штата обнаружила тело мужчины с короткими каштановыми волосами, которое идентифицировали как Круглова. По словам местного шерифа, расследование затруднено: территория фестиваля превращается во временный город, а записей с камер видеонаблюдения не сохранилось. Несмотря на это, следствие склоняется к версии умышленного убийства. Родственники сейчас собирают деньги, чтобы переправить тело домой.

Ранее сообщалось, что на Burning Man российские посетители стали заложниками непогоды. Песчаная буря с порывами ветра до 80 км/ч снизила видимость до 30 сантиметров, уничтожила одну из инсталляций и повредила несколько лагерей. Из-за большого количества песка в воздухе участники были вынуждены пользоваться медицинскими масками.

В общем, фестиваль Burning Man длится с 24 августа по 1 сентября. Стоимость билетов составляла от 500 до 3000 долларов США.

