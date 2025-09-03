У США на фестивалі Burning Man знайшли мертвим уродженця Росії, — ЗМІ

Під час фестивалю Burning Man у пустелі Блек-Рок, штат Невада, знайшли тіло 35–40-річного Вадима Круглова, який кілька років тому виїхав із Росії до США. Поліція зафіксувала, що чоловік лежав у калюжі крові в момент, коли відвідувачі спостерігали за традиційним ритуалом спалення опудала.

Як пише телеграм-канал Mash, Круглов вирушив на фестиваль 24 серпня, щоб презентувати там власну художню інсталяцію. Разом з іншими відвідувачами він потрапив під піщану бурю, але після цього зник. Родичі й друзі почали його розшукувати та розмістили у соцмережах фото з проханням повідомити будь-яку інформацію.

Невдовзі поліція штату виявила тіло чоловіка з коротким каштановим волоссям, яке ідентифікували як Круглова. За словами місцевого шерифа, розслідування ускладнене: територія фестивалю перетворюється на тимчасове місто, а записів із камер відеоспостереження не збереглося. Попри це, слідство схиляється до версії навмисного вбивства. Родичі наразі збирають гроші, аби переправити тіло додому.

Раніше повідомлялося, що на Burning Man російські відвідувачі стали заручниками негоди. Піщана буря з поривами вітру до 80 км/год знизила видимість до 30 сантиметрів, знищила одну з інсталяцій і пошкодила кілька таборів. Через велику кількість піску у повітрі учасники були змушені користуватися медичними масками.

Загалом, фестиваль Burning Man триває з 24 серпня по 1 вересня. Вартість квитків становила від 500 до 3000 доларів США.

