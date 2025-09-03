В Португалии фуникулер сошел с рельсов прямо посреди столицы: погибли 15 человек (видео)

В столице Португалии — Лиссабоне старинный фуникулер Gloria сошел с рельсов, спровоцировавши масштабную аварию посреди города, в результате которой погибли 15 человек.

Еще 18 человек пострадали, из них пятеро — в тяжелом состоянии, пишет CNN Portugal.

Гражданство жертв пока неизвестно.

Причины аварии выясняют, однако обслуживающая фуникулер компания уже заявила, что гарантирует соблюдение всех необходимых технических протоколов.

"Все протоколы технического обслуживания были выполнены и соблюдены, включая общее техническое обслуживание, которое проводится каждые четыре года, и что промежуточный ремонт, который проводится каждые два года, состоялся в 2022 году, а последний — в 2024 году", — говорится в заявлении компании.

Там также подчеркнули, что ежемесячные и еженедельные программы технического обслуживания и ежедневные проверки "были тщательно соблюдены", а также добавили, что немедленно начали расследование вместе с властями, чтобы определить истинные причины этой аварии.

"Это трагедия, Лиссабон в трауре, такого еще никогда не случалось в нашем городе", — заявил городской голова Лиссабона Карлос Моэдаш.

В правительстве Португалии объяснили, что с самого начала следили за ситуацией и реагированием различных государственных органов, экстренной медицинской помощи, медицинских учреждений, гражданской защиты, сил безопасности и транспорта, которым были даны указания о предоставлении всей необходимой поддержки.

В то же время Управление по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных аварий заявило, что начнет расследование схода фуникулера с рельсов и сбор доказательств, но только завтра утром, объясняя это тем, что имеет "ограниченные человеческие ресурсы в железнодорожной отрасли"

Отмечается, что фуникулер Glória способен перевозить до 42 человек, является одним из символов Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.

Городской совет Лиссабона объявил три дня муниципального траура.

