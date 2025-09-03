В Португалії фунікулер зійшов з рейок прямо посеред столиці: загинули 15 людей (відео)

У столиці Португалії — Лісабоні старовинний фунікулер Gloria зійшов з рейок, спричинивши масштабну аварію посеред міста, внаслідок якої загинули 15 людей.

Ще 18 осіб постраждало, з них п'ятеро — у важкому стані, пише CNN Portugal.

Громадянство жертв наразі невідоме.

Причини аварії з'ясовують, проте обслуговуюча фунікулер компанія вже заявила, що гарантує дотримання усіх необхідних технічних протоколів.

"Всі протоколи технічного обслуговування були виконані та дотримані, включаючи загальне технічне обслуговування, яке проводиться кожні чотири роки, та що проміжний ремонт, який проводиться кожні два роки, відбувся у 2022 році, а останній — у 2024 році", — йдеться у заяві компанії.

Там також підкреслили, що щомісячні та щотижневі програми технічного обслуговування та щоденні перевірки "були ретельно дотримані", а також додали, що негайно розпочали розслідування разом з владою, щоб визначити справжні причини цієї аварії.

"Це трагедія, Лісабон у жалобі, такого ще ніколи не траплялося в нашому місті", — заявив міський голова Лісабона Карлос Моедаш.

В уряді Португалії пояснили, що з самого початку стежили за ситуацією та реагуванням різних державних органів, екстреної медичної допомоги, медичних закладів, цивільного захисту, сил безпеки та транспорту, яким було надано вказівки щодо надання всієї необхідної підтримки.

Водночас Управління з запобігання та розслідування авіаційних та залізничних аварій заявило, що розпочне розслідування сходу фунікулера з рейок та збір доказів, але лише завтра вранці, пояснюючи це тим, що має "обмежені людські ресурси в залізничній галузі"

Зазначається, що фунікулер Glória здатний перевозити до 42 осіб, є одним із символів Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.

Міська рада Лісабона оголосила три дні муніципальної жалоби.

