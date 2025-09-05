Соратник Трампа выдал персонажа из фильма "Чужой" за "радиоактивные иностранные креветки" (видео)

Сенатор MAGA Джон Кеннеди использовал фото личинки монстра из фильма "Чужой", чтобы предупредить, чем опасны импортные креветки, которые, по его словам, были заражены опасным уровнем радиоактивности.

Сенатор Джон Кеннеди заявил во время выступления на Капитолийском холме, что американцы рискуют превратиться в монстра из фильма "Чужой", если продолжат есть креветки, импортируемые из Индонезии. Республиканец из Луизианы, член Американской ассоциации писателей-адвокатов и большой фанат Дональда Трампа, продемонстрировал фотографию жуткой сцены из фильма "Чужой" во время слушаний в Сенате, где он обрушился с критикой на сеть супермаркетов Walmart за продажу морепродуктов, которые, по его словам, были заражены радиацией, пишет The Daily Beast.

Сенатор Джон Кеннеди говорит, что импортные креветки превратят американцев в ксеноморфа

Это произошло на фоне отзыва Walmart некоторых морепродуктов после предупреждений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о том, что некоторые креветки могут быть заражены цезием-137 после контакта с ним в транспортных контейнерах. Потребителям в 13 штатах было рекомендовано отказаться от товаров, соответствующих описанию, маркированных под брендом Walmart Great Value.

Кеннеди заявил, что виноваты пограничники, которые провели недостаточную проверку и сообщил, что американцам подают облученных радиацией моллюсков.

Чтобы донести опасения по поводу импортных креветок, Кеннеди использовал образ научно-фантастического антагониста — Ксеноморфа — в качестве предостережения.

"Креветки из других стран, которые не соблюдают те же правила, что и мы в Америке, если их съесть, могут превратить вас в Чужого, а как минимум заставят вас вырастить лишнее ухо", - заявил Кеннеди.

Журналисты The Daily Beast связался с представителем сенатора Кеннеди, у которого нет формального высшего медицинского образования, чтобы узнать, что именно он имел в виду.

После упоминания о Чужом 73-летний Джон Кеннеди обрушился с критикой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований, заявив, что оно должно проверять стандарты импортных продуктов питания, но большинство партий избегают проверок.

"Да, они проверяют часть — около одного процента в удачный день, а Великобритания проверяет 50 процентов иностранных морепродуктов, поступающих в страну. Даже Китай справляется лучше", - заявил он.

При этом власти заверяют, что ни один продукт, в котором был обнаружен цезий-137, не поступил на рынок США.

