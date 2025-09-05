Соратник Трампа видав персонажа з фільму "Чужий" за "радіоактивні іноземні креветки" (відео)

Сенатор MAGA Джон Кеннеді використав фото личинки монстра з фільму "Чужий", щоб попередити, чим небезпечні імпортні креветки, які, за його словами, були заражені небезпечним рівнем радіоактивності.

Сенатор Джон Кеннеді заявив під час виступу на Капітолійському пагорбі, що американці ризикують перетворитися на монстра з фільму "Чужий", якщо продовжать їсти креветки, імпортовані з Індонезії. Республіканець із Луїзіани, член Американської асоціації письменників-адвокатів і великий фанат Дональда Трампа, продемонстрував фото моторошної сцени з фільму "Чужий" під час слухань у Сенаті, де він накинувся з критикою на мережу супермаркетів Walmart за продаж морепродуктів, які, за його словами, були заражені радіацією, пише The Daily Beast.

Сенатор Джон Кеннеді каже, що імпортні креветки перетворять американців на ксеноморфа

Це сталося на тлі відкликання Walmart деяких морепродуктів після попереджень Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) про те, що деякі креветки можуть бути заражені цезієм-137 після контакту з ним у транспортних контейнерах. Споживачам у 13 штатах було рекомендовано відмовитися від товарів, що відповідають опису, маркованих під брендом Walmart Great Value.

Кеннеді заявив, що винні прикордонники, які провели недостатню перевірку і повідомив, що американцям подають опромінених радіацією молюсків.

Щоб донести побоювання щодо імпортних креветок, Кеннеді використовував образ науково-фантастичного антагоніста — Ксеноморфа — як застереження.

"Креветки з інших країн, які не дотримуються тих самих правил, що й ми в Америці, якщо їх з'їсти, можуть перетворити вас на Чужого, а як мінімум змусять вас відростити зайве вухо", — заявив Кеннеді.

Журналісти The Daily Beast зв'язалися з представником сенатора Кеннеді, у якого немає формальної вищої медичної освіти, щоб дізнатися, що саме він мав на увазі.

Після згадки про Чужого 73-річний Джон Кеннеді накинувся з критикою на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, заявивши, що воно має перевіряти стандарти імпортних продуктів харчування, але більшість партій уникають перевірок.

"Так, вони перевіряють частину — приблизно один відсоток у вдалий день, а Велика Британія перевіряє 50 відсотків іноземних морепродуктів, що надходять у країну. Навіть Китай справляється краще", — заявив він.

Водночас влада запевняє, що жоден продукт, у якому було виявлено цезій-137, не надійшов на ринок США.

