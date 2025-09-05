Причиной беспокойства американских журналистов стали заявления российских телеканалов про одно из последних решений директора Национальной разведки США, которая случайно раскрыла имя агента под прикрытием, лишая допуска сотрудников.

37 сотрудников ЦРУ занимались оценкой вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, на которых в первый раз победил Дональд Трамп. Тулси Габбард, объявляя о фактическом увольнении сотрудников ЦРУ, опубликовала в том числе имя агента, который ранее работал под прикрытием в России. В РФ на государственных каналах это восприняли с воодушевлением, прямо заявив, что президент США и глава Нацразведки "выполняют приказы" Путина. Американских журналистов это обеспокоило, так как шоу вроде "Вечера с Владимиром Соловьевым", являются фактическими "рупорами Кремля", пишет The Daily Beast.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что директор Национальной разведки Тулси Габбард внезапно лишила 37 действующих и бывших сотрудников ЦРУ допуска к секретной информации в результате личной встречи президента Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом на Аляске в прошлом месяце.

Одно из ведущих пропагандистских шоу восхваляло влияние саммита на Аляске, где встречались Путин и Трамп.

"В течение нескольких дней после встречи в Анкоридже десятки людей лишились своих должностей и допуска к секретной информации", — радостно сообщил ведущий росТВ вскоре после того, как в прошлый вторник Трамп похвалил Габбард за ее действия, заявив: "Ты нашла кое-что интересное, Тулси. Она становится все более и более яркой звездой с каждым днем".

Биограф Трампа Кирилл Бенедиктов, заявил, что действия Габбард стали прямым следствием недавней встречи Путина с Трампом на Аляске. Он сказал: "Мы не знаем, что произошло в Анкоридже между Путиным и Трампом. Мы не знаем, о чем они говорили, и вряд ли узнаем это в ближайшие несколько лет, но кое-что нам известно. Встреча состоялась 15 августа, а четыре дня спустя, 19 августа, директор Национальной разведки Тулси Габбард подготовила меморандум в котором говорилось об увольнении 37 агентов спецслужб, включая ЦРУ, и лишении их допуска к секретной информации".

Он добавил: "После этого Трамп занял позицию нейтрального арбитра, перестал обвинять Россию в ударах по Украине и заявил, что виноваты все, включая Зеленского".

Пресс-секретарь Тулси Габбард заявила, что ни одно из заявлений, сделанных на российском государственном телевидении, не соответствует действительности. "Нет, российская пропаганда не соответствует действительности. И тот факт, что мне приходится это разъяснять, невероятно смущает", — сказала она.

Однако бывшие помощники Габбард ранее заявляли, что она сама регулярно читала и распространяла материалы российского государственного СМИ RT.

Кроме этого, стало известно, что США прекращают финансирование программы подготовки и оснащения военных в странах на востоке Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Financial Times. Речь идет о программе, известной как "секция 333", в рамках которой Пентагон тренирует и экипирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. В Европе основными получателями этой помощи являются Эстония, Латвия и Литва.

Напомним, Дональд Трамп шокировал многих в разведывательном сообществе, назначив Тулси Габбард директором Национальной разведки. И порадовал Кремль, где Габбард ранее изображалась как "пророссийский агент в лагере противника".

Представляя членов новой администрации Трампа в ноябре прошлого года, ведущий государственного телевидения Евгений Попов заметил: "Никто из них не друг России, кроме Тулси Габбард".

Еще в 2022 году известный пропагандист Владимир Соловьев назвал Габбард "нашей девушкой" и утвердительно ответил на вопрос другого участника дискуссии, не является ли она "каким-то агентом Путина". Также он хвалил и главу ФБР Кэша Пателя.

Напомним, в августе Тулси Габбард, директор национальной разведки США, издала директиву, в которой запретила передавать всю информацию о мирных переговорах между Россией и Украиной американским партнерам-разведчикам.

А также она предоставила Дональду Трампу информацию о том, что на выборах якобы мошенничал 44-й президент США Барак Обама.