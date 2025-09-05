Причиною занепокоєння американських журналістів стали заяви російських телеканалів про одне з останніх рішень директора Національної розвідки США, яка випадково розкрила ім'я агента під прикриттям, позбавляючи допуску співробітників.

37 співробітників ЦРУ займалися оцінкою втручання Росії в президентські вибори США 2016 року, на яких уперше переміг Дональд Трамп. Тулсі Габбард, оголошуючи про фактичне звільнення співробітників ЦРУ, опублікувала, зокрема, ім'я агента, який раніше працював під прикриттям у Росії. У РФ на державних каналах це сприйняли з натхненням, прямо заявивши, що президент США і глава Нацрозвідки "виконують накази" Путіна. Американських журналістів це занепокоїло, оскільки шоу на кшталт "Вечори з Володимиром Соловйовим", є фактичними "рупорами Кремля", пише The Daily Beast.

Деякі журналісти у США прямо заявляють, що Габбард і Трамп виконують накази Путіна Фото: Скриншот

Кремлівські пропагандисти стверджують, що директорка Національної розвідки Тулсі Габбард раптово позбавила 37 чинних і колишніх співробітників ЦРУ допуску до секретної інформації внаслідок особистої зустрічі президента Володимира Путіна з президентом Дональдом Трампом на Алясці минулого місяця.

Одне з провідних пропагандистських шоу вихваляло вплив саміту на Алясці, де зустрічалися Путін і Трамп.

"Протягом кількох днів після зустрічі в Анкориджі десятки людей позбулися своїх посад і допуску до секретної інформації", — радісно повідомив ведучий росТБ невдовзі після того, як минулого вівторка Трамп похвалив Габбард за її дії, заявивши: "Ти знайшла дещо цікаве, Тулсі. Вона стає все більш і більш яскравою зіркою з кожним днем".

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці Фото: Getty Images

Біограф Трампа Кирило Бенедиктов заявив, що дії Габбард стали прямим наслідком нещодавньої зустрічі Путіна з Трампом на Алясці. Він сказав: "Ми не знаємо, що сталося в Анкориджі між Путіним і Трампом. Ми не знаємо, про що вони говорили, і навряд чи дізнаємося це в найближчі кілька років, але дещо нам відомо. Зустріч відбулася 15 серпня, а через чотири дні, 19 серпня, директор Національної розвідки Тулсі Габбард підготувала меморандум, у якому йшлося про звільнення 37 агентів спецслужб, включно з ЦРУ, і позбавлення їх допуску до секретної інформації".

Він додав: "Після цього Трамп зайняв позицію нейтрального арбітра, перестав звинувачувати Росію в ударах по Україні та заявив, що винні всі, включно із Зеленським".

Прес-секретар Тулсі Габбард заявила, що жодна із заяв, зроблених на російському державному телебаченні, не відповідає дійсності. "Ні, російська пропаганда не відповідає дійсності. І той факт, що мені доводиться це роз'яснювати, неймовірно бентежить", — сказала вона.

Однак колишні помічники Габбард раніше заявляли, що вона сама регулярно читала і поширювала матеріали російського державного ЗМІ RT.

Крім цього, стало відомо, що США припиняють фінансування програми підготовки та оснащення військових у країнах на сході Європи, які можуть опинитися на передовій у разі конфлікту з Росією. Про це пише Financial Times. Йдеться про програму, відому як "секція 333", у рамках якої Пентагон тренує та екіпірує військовослужбовців країн-союзниць по всьому світу. У Європі основними одержувачами цієї допомоги є Естонія, Латвія і Литва.

Нагадаємо, Дональд Трамп шокував багатьох у розвідувальній спільноті, призначивши Тулсі Габбард директором Національної розвідки. І порадував Кремль, де Габбард раніше зображувалася як "проросійський агент у таборі противника".

Призначення Тулсі Габбард викликало шок Фото: Getty Images

Представляючи членів нової адміністрації Трампа в листопаді минулого року, ведучий державного телебачення Євген Попов зауважив: "Ніхто з них не друг Росії, крім Тулсі Габбард".

Ще 2022 року відомий пропагандист Володимир Соловйов назвав Габбард "нашою дівчиною" і ствердно відповів на запитання іншого учасника дискусії, чи не є вона "якимось агентом Путіна". Також він хвалив і главу ФБР Кеша Пателя.

Нагадаємо, у серпні Тулсі Габбард, директорка національної розвідки США, видала директиву, в якій заборонила передавати всю інформацію про мирні переговори між Росією та Україною американським партнерам-розвідникам.

А також вона надала Дональду Трампу інформацію про те, що на виборах нібито шахраював 44-й президент США Барак Обама.