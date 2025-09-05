Пошел черный густой дым, эвакуировали посетителей: в Москве загорелась Третьяковская галерея (видео)

Вечером 5 сентября в московской Третьяковской галерее случилось возгорание: помещение наполнил густой черный дым. На место прибыли оперативные службы.

Из помещения московской галереи эвакуировали 11 человек. Об инциденте в одном из крупнейших музеев России сообщили местные медиа.

По информации российских СМИ, задымление в помещении Третьяковской галереи произошло вечером. Эпицентр пожара был обнаружен в подвальном помещении музея, после сообщения о густом дыме на место прибыли пожарные.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, сообщило российское медиа Mash.

Через некоторое время пожарные обнаружили источник задымления помещения. По предварительным данным росСМИ, пожар начался из-за электрощитка, в котором случилось короткое замыкание. После этого он начал сильно дымить.

Площадь возгорания достигла трех квадратных метров, погасили пожар с помощью огнетушителя, утверждают российские медиа. Обошлось без жертв и пострадавших, на месте продолжают работать оперативные службы.

Стоит отметить, что Третьяковская галерея в Москве — художественный музей, один из самых известных в России и один из крупнейших музеев в мире.

