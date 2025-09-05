Пішов чорний густий дим, евакуювали відвідувачів: у Москві загорілася Третьяковська галерея (відео)

Увечері 5 вересня у московській Третьяковській галереї трапилося загорання: приміщення наповнив густий чорний дим. На місце прибули оперативні служби.

З приміщення московської галереї евакуювали 11 людей. Про інцидент в одному з найбільших музеїв Росії повідомили місцеві медіа.

За інформацією російських ЗМІ, задимлення у приміщенні Третьяковської галереї відбулося увечері. Епіцентр пожежі було виявлено у підвальному приміщенні музею, після повідомлення про густий дим на місце прибули пожежники.

Пожежі було присвоєно другий ранг складності, повідомило російське медіа Mash.

Через деякий час пожежники виявили джерело задимлення приміщення. За попередніми даними росЗМІ, пожежа почалася через електрощиток, в якому трапилося коротке замикання. Після цього він почав сильно диміти.

Площа займання сягнула трьох квадратних метрів, погасили пожежу за допомогою вогнегасника, стверджують російські медіа. Обійшлося без жертв та постраждалих, на місці продовжують працювати оперативні служби.

Варто зазначити, що Третьяковська галерея у Москві — художній музей, один із найвідоміших у Росії та один із найбільших музеїв у світі.

