Трамп разозлился на польского журналиста из-за вопроса о войне в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался в поддержку журналиста Марека Валькуского. Ранее тот получил от президента США Дональда Трампа совет "сменить работу" после неудобного вопроса.

Во время пресс-брифинга в Белом доме Валькуский задал вопрос об окончании войны в Украине, пишет Polsat News. В частности, польский журналист отметил, что, несмотря на предыдущие заявления Трампа, война до сих пор продолжается, и никаких реальных мер по этому поводу не принято.

Трамп отреагировал эмоционально: "Откуда вы знаете, что нет никаких действий? В самом деле?". Он стал ссылаться на вторичные санкции, введенные против Индии, — "крупнейшего покупателя [российской нефти] за пределами Китая". По словам Трампа, это уже стоило России сотен миллиардов долларов, и это только первый этап.

"Но, поскольку вы говорите, что нет никаких действий, то, пожалуй, лучше найти новую работу", — заявил Трамп.

Сам Валькуский прокомментировал инцидент в том духе, что ценит совет Трампа, но работу менять не будет.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время брифинга для СМИ заметил, что вопрос Валькуского был вполне уместным. "Вы задали не только законный вопрос, но и вопрос, который мы все задаем себе", — сказал он журналисту и заверил, что не стал бы увольнять его с работы.

Что касается тарифов, на которые ссылался Дональд Трамп, то Индия "не подчинилась" и продолжит закупать российскую нефть. В частности, в индийском Министерстве финансов отметили, что их страна будет ориентироваться на собственную экономическую выгоду.

