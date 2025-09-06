Трамп розізлився на польського журналіста через запитання про війну в Україні

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився на підтримку журналіста Марека Валькуського. Раніше той отримав від президента США Дональда Трампа пораду «змінити роботу» після незручного запитання.

Під час прес-брифінгу в Білому домі Валькуський поставив запитання про закінчення війни в Україні, пише Polsat News. Зокрема, польський журналіст зауважив, що, попри попередні заяви Трампа, війна досі триває, і жодних реальних заходів з цього приводу не вжито.

Трамп відреагував емоційно: "Звідки ви знаєте, що немає жодних дій? Справді?". Він став посилатися на вторинні санкції, запроваджені проти Індії, – "найбільшого покупця [російської нафти] за межами Китаю". За словами Трампа, це вже коштувало Росії сотень мільярдів доларів, і це лише перший етап.

"Але, оскільки ви кажете, що немає жодних дій, то, мабуть, краще знайти нову роботу", – заявив Трамп.

Сам Валькуський прокоментував інцидент в тому дусі, що цінує пораду Трампа, але роботу міняти не буде.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час брифінгу для ЗМІ зауважив, що питання Валькуського було цілком слушним. "Ви поставили не лише законне запитання, а й запитання, яке ми всі ставимо собі", – сказав він журналістові і запевнив, що не став би звільняти його з роботи.

Щодо тарифів, на які посилався Дональд Трамп, то Індія "не підкорилася" і продовжить закупати російську нафту. Зокрема, в індійському Міністерстві фінансів наголосили, що їхня країна орієнтуватиметься на власну економічну вигоду.

Також Фокус повідомляв, що Польща відповіла на санкції Угорщини проти Роберта "Мадяра" Бровді. Командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ заборонили в’їзд до Угорщини через нещодавні атаки на нафтопровід "Дружба". А очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запевнив, що Бровді завжди буде бажаним гостем у його країні.