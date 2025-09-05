Індія "не підкорилася" Трампу: закупівлі російської нафти продовжаться, — Bloomberg

Індія підтвердила намір продовжувати імпорт російської нафти, відмовляючись виконувати вимоги США припинити закупівлі. Зокрема, міністр фінансів Нірмала Сітхараман заявила, що країна орієнтуватиметься на власну економічну вигоду.

За інформацією Bloomberg, Сітхараман у п’ятницю в інтерв’ю телеканалу News18 зазначила, що Нью-Делі буде купувати нафту там, де це фінансово доцільно, навіть якщо доведеться платити значні суми в іноземній валюті.

"Коли ми купуємо нафту, особливо сплачуючи значні суми в іноземній валюті, що становить найбільшу частку нашого імпорту, ми маємо ухвалювати рішення, виходячи з того, що найбільше відповідає нашим інтересам", — заявила Сітхараман в інтерв’ю.

Наразі Індія продовжує залишатися головним покупцем російської нафти, оскільки знижені ціни допомагають їй зменшувати витрати на імпорт енергоносіїв.

Раніше у своїй соцмережі Truth Social лідер Білого дому Дональд Трамп заявив, що США "втратили" Індію та Росію, які, на його думку, опинилися під впливом Китаю. Він також закликав європейські країни припинити купівлю російської нафти через Індію.

У своєму дописі Трамп написав: "Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли в орбіту найтемнішого Китаю. Бажаю їм довгого й процвітаючого майбутнього разом!".

Публікація Дональда Трампа у соцмережі Truth Social Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 вересня Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, в якому звинуватив Росію, Китай і КНДР у змові проти США. Він передав "вітання" президенту Росії Володимиру Путіну та лідеру КНДР Кім Чен Ину, які перебувають у Китаї на святкуванні 80-ї річниці перемоги над Японією та завершення Другої світової війни. Також Трамп зазначив, що багато американців загинули через прагнення Китаю до сили та величі, і сподівається, що їхню жертву буде належно вшановано.

Згодом, Володимир Путін прокоментував цю заяву, відкинув звинувачення і зазначив позитивні стосунки з лідером США.

Ба більше, нещодавно повідомлялося, що у вересні Індія планує наростити імпорт російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем. Як пояснюють трейдери, таке зростання стане можливим завдяки зниженню цін та одночасному скороченню обсягів переробки в Росії після атак українських безпілотників на її енергетичну інфраструктуру