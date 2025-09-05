Индия "не подчинилась" Трампу: закупки российской нефти продолжатся, — Bloomberg

Индия подтвердила намерение продолжать импорт российской нефти, отказываясь выполнять требования США прекратить закупки. В частности, министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет ориентироваться на собственную экономическую выгоду.

По информации Bloomberg, Ситхараман в пятницу в интервью телеканалу News18 отметила, что Нью-Дели будет покупать нефть там, где это финансово целесообразно, даже если придется платить значительные суммы в иностранной валюте.

"Когда мы покупаем нефть, особенно платя значительные суммы в иностранной валюте, что составляет наибольшую долю нашего импорта, мы должны принимать решения, исходя из того, что больше всего отвечает нашим интересам", — заявила Ситхараман в интервью.

Сейчас Индия продолжает оставаться главным покупателем российской нефти, поскольку сниженные цены помогают ей уменьшать расходы на импорт энергоносителей.

Ранее в своей соцсети Truth Social лидер Белого дома Дональд Трамп заявил, что США "потеряли" Индию и Россию, которые, по его мнению, оказались под влиянием Китая. Он также призвал европейские страны прекратить покупку российской нефти через Индию.

В своей заметке Трамп написал: "Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли в орбиту самого темного Китая. Желаю им долгого и процветающего будущего вместе!".

Публикация Дональда Трампа в соцсети Truth Social Фото: Скриншот

Напомним, 3 сентября Дональд Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США. Он передал "привет" президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые находятся в Китае на праздновании 80-й годовщины победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Также Трамп отметил, что многие американцы погибли из-за стремления Китая к силе и величию, и надеется, что их жертва будет должным образом почтена.

Впоследствии, Владимир Путин прокомментировал это заявление, отверг обвинения и отметил положительные отношения с лидером США.

Более того, недавно сообщалось, что в сентябре Индия планирует нарастить импорт российской нефти на 10-20% по сравнению с августом. Как объясняют трейдеры, такой рост станет возможным благодаря снижению цен и одновременному сокращению объемов переработки в России после атак украинских беспилотников на ее энергетическую инфраструктуру