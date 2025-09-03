"Не лишен юмора": Путин прокомментировал возможный сговор РФ, КНДР и Китая против США

Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа о якобы сговоре лидеров России, Китая и Северной Кореи против США. Российский президент отверг обвинения и отметил положительные отношения с экс-лидером США.

По информации телеграм-канала "Политика страны", Путин во время пресс-конференции 3 сентября заявил, что Трамп "не лишен чувства юмора" и что между ними складываются хорошие отношения. Он добавил, что за четыре дня переговоров ни один из его собеседников не высказывал негативных оценок в адрес администрации США и все поддержали их встречу в Анкоридже.

"Заговор" против США: что заявил Дональд Трамп

Напомним, что ранее Дональд Трамп обнародовал сообщение в своей соцсети Truth Social во время военного парада в Китае, в котором поздравил президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В частности, чиновники находились в Китае на праздновании 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Трамп пожелал китайскому лидеру и народу хорошего празднования и передал теплые приветствия Путину и Ким Чен Ыну и добавил комментарий о якобы заговоре против США.

"Пусть президент Си и замечательный народ Китая имеют большой и длительный день празднования. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, поскольку вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки", — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Трамп также напомнил о потерях американцев во Второй мировой войне и выразил надежду, что их вклад будет должным образом отмечен.

Кроме этого, во время пресс-конференции 3 сентября Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, однако в то же время ставит под сомнение смысл такой встречи. По его словам, встреча состоится только при условии, если украинский президент приедет в Москву.

Более того, отвечая журналистам, Путин затронул вопрос продления человеческой жизни. Он сообщил, что во время разговора с китайским президентом Си Цзиньпином обсуждал возможности современных биотехнологий, которые, по его словам, в перспективе могут способствовать увеличению продолжительности жизни людей.