"Не позбавлений гумору": Путін прокоментував можливу змову РФ, КНДР та Китаю проти США

Володимир Путін прокоментував заяву Дональда Трампа про нібито змову лідерів Росії, Китаю та Північної Кореї проти США. Російський президент відкинув звинувачення і зазначив позитивні стосунки з екслідером США.

За інформацією телеграм-каналу "Політика країни", Путін під час пресконференції 3 вересня заявив, що Трамп "не позбавлений почуття гумору" і що між ними складаються добрі стосунки. Він додав, що протягом чотирьох днів переговорів жоден із його співрозмовників не висловлював негативних оцінок на адресу адміністрації США та всі підтримали їхню зустріч в Анкориджі.

"Змова" проти США: що заявив Дональд Трамп

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп оприлюднив повідомлення у своїй соцмережі Truth Social під час військового параду в Китаї, у якому привітав президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Зокрема, посадовці перебували в Китаї на святкуванні 80-річчя перемоги над Японією та завершення Другої світової війни. Трамп побажав китайському лідеру та народу гарного святкування і передав теплі вітання Путіну та Кім Чен Ину та додав коментар про нібито змову проти США.

"Нехай президент Сі та чудовий народ Китаю мають великий і тривалий день святкування. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки", — написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Трамп також нагадав про втрати американців у Другій світовій війні та висловив сподівання, що їхній внесок буде належно вшановано.

Окрім цього, під час пресконференції 3 вересня Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, проте водночас ставить під сумнів сенс такої зустрічі. За його словами, зустріч відбудеться лише за умови, якщо український президент приїде до Москви.

Ба більше, відповідаючи журналістам, Путін торкнувся питання продовження людського життя. Він повідомив, що під час розмови з китайським президентом Сі Цзіньпіном обговорював можливості сучасних біотехнологій, які, за його словами, у перспективі можуть сприяти збільшенню тривалості життя людей.